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「萬安新政+1」全國首創抵押權塗銷「免跑地政」每年2.5萬人受惠

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市地政便民服務邁入AI時代，台北市長蔣萬安上午宣布新政，全國首創「AI地政幫你衝，塗銷抵押2分鐘」。記者楊正海／攝影
北市地政便民服務邁入AI時代，台北市長蔣萬安上午宣布新政，全國首創「AI地政幫你衝，塗銷抵押2分鐘」。記者楊正海／攝影

北市地政便民服務邁入AI時代，台北市長蔣萬安上午宣布新政，全國首創「AI地政幫你衝，塗銷抵押2分鐘」可透過銀行直接辦理抵押權塗銷，少跑一趟地政事務所，預計每年可讓2萬5千人省下時間，抵押權塗銷約2分鐘即可完成，還兼升級不動產防詐。

北市府與台北富邦國泰世華、台新、華南及合作金庫5家銀行合作，上午宣布地政新的便民服務措施，共同見證智慧地政服務與不動產防詐再升級的重要里程碑。

北市地政局指出，過去地所辦理塗銷抵押權要經過收件、配件、審查、登簿、校對5步驟，現在台北市串聯銀行、中央、地政事務所三方系統，讓民眾在還清房貸的同時，就可以透過銀行直接辦理抵押權塗銷，少跑一趟地政事務所。

蔣萬安指出，過去當市民朋友要塗銷抵押權、解除房貸，都要奔波在銀行跟地所之間，而且過去手續上面要先到銀行拿證明，再跑到地所來處理抵押權，還有有5個步驟，整個關卡要不少人力投入，花費非常長的時間，甚至就要請假花上一整天的時間，非常不便利。

蔣萬安說，這一次地政團隊，要打造成智慧城市，真正的智慧城市是要落實在市民日常的生活當中，而且更重要是要能夠為民眾解決痛點，所以大家看起來是好像只是一件小事情，但是每一年平均有2.5萬的市民受惠。

蔣萬安表示，另一個亮點是，市民要辦貸款時，也可以在銀行順便辦理地籍異動即時通，這是目前的「防詐神器」當市民朋友有不動產買賣、設定抵押權等這些地籍異動時，即時簡訊也會來，可以掌握，多了一層保障，也不用再到地所來申請地籍異動即時通。

北市地政局長王瑞雲表示，最主要是導入了AI ，透過AI自動比對的方式，其實不需要2分鐘，甚至6秒鐘就可以處理完，但為了確保不動產安全，抵押權塗銷實務作業仍保留頭、尾2個人工檢核點，作為守門員和最後把關者，是為符合AI指引，及兼顧維護民眾產權與資安。

王瑞雲指出，近年來地政局主動洽各銀行協力推廣防詐，包括今天這5家銀行，不止積極推廣，並直接協助辦理房貸的顧客或其行員申請地籍異動即時通，只要名下的房產有買賣或抵押設定等異動，手機便會第一時間接到簡訊通知，為房產多加一道防護，也呼籲更多的銀行一起加入。

北市地政便民服務邁入AI時代，台北市長蔣萬安上午宣布新政，全國首創「AI地政幫你衝，塗銷抵押2分鐘」。圖／北市府提供
北市地政便民服務邁入AI時代，台北市長蔣萬安上午宣布新政，全國首創「AI地政幫你衝，塗銷抵押2分鐘」。圖／北市府提供

富邦 合作金庫 北市府 不動產 國泰世華 華南銀 蔣萬安

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