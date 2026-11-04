張俊傑設多斷點換裝逃亡 管碧玲：追蹤時間差拉到6天「答案在裡面」

無黨籍立委高金素梅前辦公室主任張俊傑因涉詐領助理費、共諜案，9月初棄保潛逃，傳出張俊傑上月28日已從基隆正濱漁港偷渡出海，海巡曾登船卻沒有檢查到。綠白委關切此案，海委會主委管碧玲透露，張俊傑行蹤因不斷製造斷點、過程艱辛，最後追蹤時間差拉開到6天，「我想答案在裡面。」

立法院內政委員會今天邀請管碧玲列席報告業務概況並備質詢。民進黨立委黃捷詢問案件情況，管碧玲說，今天一早檢察官就到現場指揮，相關的人船都掌握回來了，這50幾天辦案過程非常艱辛，不斷以車追人，追出47位共犯，對方相當狡猾、不斷製造斷點、忽東忽西、忽南忽北，背後有非常好的聯繫網路協助他，辦案過程艱辛。

民進黨立委李坤城質詢問，張俊傑是否已經偷渡出去？管碧玲表示，必須做各種假設，不能排除，但檢察官要求要等偵辦、查證完成。李坤城問，從10月28日到今天，海委會何時知道相關消息？管碧玲說，在追蹤過程中，最長時間落差長達兩周，曾最近追到3天，但張俊傑又製造斷點，時間差又拉開到6天。

李坤城追問，張俊傑最後的行蹤在哪裡？管碧玲僅說，最後追蹤時間差拉開到6天，「我想答案在裡面。」

李坤城認為，這不只是海巡署責任，是整個國安的問題，台灣內部是不是有第五縱隊，綿密幫張俊傑安排，有人幫他破壞鎖環、提供車輛、開車接應，提供住宿地點，這很可怕。

管碧玲強調追查過程艱辛，並舉例張俊傑喜歡去夜市A點下車，然後在夜市換裝成另一個人，造成提高追查難度；或Uber司機在苗栗把張俊傑放下車後，再到清水繞一圈。她坦言，對這案件發生情況痛心疾首、細思極恐，47個共犯當中很多人彼此都不認識。

民眾黨立委許忠信質詢問，疑似偷渡張俊傑的船隻是否有掌握船名、船東名？管碧玲答詢，都有掌握，且該艘船已經扣留回來漁港，檢察官正在釐清；管透露，該艘船雖然在上月28日晚間10時左右出海，但是否與張俊傑有關，檢察官要求由他們說明；另海巡署在南部共發動3波大規模圍捕，讓張俊傑出不去。