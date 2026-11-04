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張俊傑設多斷點換裝逃亡 管碧玲：追蹤時間差拉到6天「答案在裡面」

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
無黨籍立法委員高金素梅助理張俊傑棄保潛逃至今近2個月，傳他10月底從基隆正濱漁港偷渡出海，查緝人員4日查扣漁船。圖中間漁船為基隆海巡隊在彭佳嶼海域查扣的漁船，停泊在海巡隊碼頭。中央社
無黨籍立法委員高金素梅助理張俊傑棄保潛逃至今近2個月，傳他10月底從基隆正濱漁港偷渡出海，查緝人員4日查扣漁船。圖中間漁船為基隆海巡隊在彭佳嶼海域查扣的漁船，停泊在海巡隊碼頭。中央社

無黨籍立委高金素梅前辦公室主任張俊傑因涉詐領助理費、共諜案，9月初棄保潛逃，傳出張俊傑上月28日已從基隆正濱漁港偷渡出海，海巡曾登船卻沒有檢查到。綠白委關切此案，海委會主委管碧玲透露，張俊傑行蹤因不斷製造斷點、過程艱辛，最後追蹤時間差拉開到6天，「我想答案在裡面。」

立法院內政委員會今天邀請管碧玲列席報告業務概況並備質詢。民進黨立委黃捷詢問案件情況，管碧玲說，今天一早檢察官就到現場指揮，相關的人船都掌握回來了，這50幾天辦案過程非常艱辛，不斷以車追人，追出47位共犯，對方相當狡猾、不斷製造斷點、忽東忽西、忽南忽北，背後有非常好的聯繫網路協助他，辦案過程艱辛。

民進黨立委李坤城質詢問，張俊傑是否已經偷渡出去？管碧玲表示，必須做各種假設，不能排除，但檢察官要求要等偵辦、查證完成。李坤城問，從10月28日到今天，海委會何時知道相關消息？管碧玲說，在追蹤過程中，最長時間落差長達兩周，曾最近追到3天，但張俊傑又製造斷點，時間差又拉開到6天。

李坤城追問，張俊傑最後的行蹤在哪裡？管碧玲僅說，最後追蹤時間差拉開到6天，「我想答案在裡面。」

李坤城認為，這不只是海巡署責任，是整個國安的問題，台灣內部是不是有第五縱隊，綿密幫張俊傑安排，有人幫他破壞鎖環、提供車輛、開車接應，提供住宿地點，這很可怕。

管碧玲強調追查過程艱辛，並舉例張俊傑喜歡去夜市A點下車，然後在夜市換裝成另一個人，造成提高追查難度；或Uber司機在苗栗把張俊傑放下車後，再到清水繞一圈。她坦言，對這案件發生情況痛心疾首、細思極恐，47個共犯當中很多人彼此都不認識。

民眾黨立委許忠信質詢問，疑似偷渡張俊傑的船隻是否有掌握船名、船東名？管碧玲答詢，都有掌握，且該艘船已經扣留回來漁港，檢察官正在釐清；管透露，該艘船雖然在上月28日晚間10時左右出海，但是否與張俊傑有關，檢察官要求由他們說明；另海巡署在南部共發動3波大規模圍捕，讓張俊傑出不去。

海委會主管碧玲上午率同所屬列席立法院內政委員會報告業務概況並備質詢。記者蘇健忠／攝影
海委會主管碧玲上午率同所屬列席立法院內政委員會報告業務概況並備質詢。記者蘇健忠／攝影

管碧玲 張俊傑 高金素梅 共諜案 棄保潛逃 海委會

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