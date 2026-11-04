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北投市場鷹架倒塌4人受傷 承包商被爆政治獻金遍及綠營各派系

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨台北市議員候選人賴苡任今舉行記者會揭露，承攬工程的旺邦營造股份有限公司，前董事長正是民進黨前立委曹來旺，現任負責人為其子曹峻維，家族旗下公司長期政治獻金給民進黨籍民意代表。他質疑，事發至今「旺邦沒有一個人站出來講話」。圖／國民黨提供
國民黨台北市議員候選人賴苡任今舉行記者會揭露，承攬工程的旺邦營造股份有限公司，前董事長正是民進黨前立委曹來旺，現任負責人為其子曹峻維，家族旗下公司長期政治獻金給民進黨籍民意代表。他質疑，事發至今「旺邦沒有一個人站出來講話」。圖／國民黨提供

北市北投大樓暨市場拆除工程發生鷹架倒塌事件，國民黨台北市議員候選人賴苡任今舉行記者會揭露，承攬工程的旺邦營造股份有限公司，前董事長正是民進黨前立委曹來旺，現任負責人為其子曹峻維，家族旗下公司長期政治獻金給民進黨籍民意代表。他質疑，事發至今「旺邦沒有一個人站出來講話」。

賴苡任表示，北投區發生公安意外，現場狀況怵目驚心，台北市政府做出最立即迅速的作為，市長蔣萬安馬上到北投市場，並勒令停工，用最快的速度把倒塌的鷹架清理掉、恢復現場原貌。

賴苡任指出，負責承包北投大樓暨市場拆除工程的是新北市的「旺邦營造股份有限公司」，負責人為曹峻維；該公司第一個創辦人、也就是前董事長，是「大名鼎鼎的民進黨前立委曹來旺」，現在由兒子曹峻維接手。曹來旺目前另為「員邦室內裝修」負責人；曹來旺的弟弟曹來春則是都美建設負責人，而都美建設前董事就是曹峻維，前監察人就是曹來旺。

賴苡任表示，根據公開資訊，旺邦營造曾於112年9月25日，針對113年度立委選舉政治獻金給屏東的蘇孟淳，蘇孟淳的爸爸是蘇震清，「蘇孟淳要叫蘇嘉全叔公」。都美建設則有113年度政治獻金給何博文、謝佩芬，107年台北市議員選舉給阮昭雄，114年12月31日更直接捐獻給民主進步黨20萬元、給阮昭雄50萬元。

賴苡任提到，曹來旺曾任第14屆、第15屆台北縣議員，都是民進黨籍，同時是第6屆民進黨籍立委，2016年7月17日當選民進黨第17屆中央評議委員。他質問曹來旺，「能不能在這次發生公安意外的時候出來講兩句話？能不能對我們已經受傷的台北市的市民慰問兩句？」

至於員邦室內裝修的政治獻金，賴苡任說，整整一頁A4的紙，全部都是民進黨籍民意代表的政治獻金，台北、新北，連澎湖、宜蘭都有，「新系、謝系、湧言會、正國會，不分民進黨的任何一個派系都有」。

賴苡任說，當地選區的議員林延鳳曾收受員邦室內裝修的政治獻金，要不要出來呼籲一下，請旺邦營造對這件事情、對於市民的財產跟損失負起責任？

鷹架 北投 綠營

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