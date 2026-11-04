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影／缺乏證據亂扯內線交易 吳宗憲控告鏡週刊違反選罷法及加重誹謗

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
鏡週刊缺乏證據，大篇幅報導影射股票內線交易。立委吳宗憲今天控告鏡週刊記者違反選罷法，加重誹謗及違反個資等罪，近日也會對週刊提民事告訴。記者戴永華／攝影
鏡週刊缺乏證據，大篇幅報導影射股票內線交易。立委吳宗憲今天控告鏡週刊記者違反選罷法，加重誹謗及違反個資等罪，近日也會對週刊提民事告訴。記者戴永華／攝影

針對鏡週刊昨天大幅報導，涉股票內線交易疑雲？吳宗憲今天親上火線，痛批民進黨御用媒體拿不出具體事證，以巧合、耐人尋味等字眼，穿鑿附會，杜撰故事；隨後他前往地檢署按鈴控告週刊撰稿記者違反「選罷法」意圖使人不當選、加重誹謗、違反個資等罪嫌，民事侵權近日將控告鏡週刊。

「有具體事證就提出來，讓地檢署依法調查」，吳宗憲強調，他這輩子所有工作都必須向監察院申報財產，每筆財產、每分錢及股票變動都詳細記載，監察院都可查到；週刊的報導是嚴重且不道德的一個指控，提起告訴就是請檢察官來查，他配合接受司法最嚴格的檢驗。

吳宗憲今天與民眾黨陳琬惠等人召開記者會，吳宗憲說，跟一般正常人一樣，他用自己的帳戶買賣股票，沒有有內線交易，最早裕慶的66張股票，是父親在公司上市前贈與，其他股份是自己購買而且都依法申報，今年8月為了選舉花費，賣掉部分股票，申報備註欄有寫明。

吳強調，內線交易要有證據，不能臆測定罪，週刊拿他向監察院申報的財產紀錄，杜撰故事，對於內線交易什麼時間點？用什麼方式？內容是什麼？這些內線交易基本構成要件全都不知道，全部空白，沒有證據就直接指控涉嫌內線交易。

他前往宜蘭地檢署按鈴提告，針週刊撰稿記者提出告訴，涉嫌違反公職人員選舉罷免法意圖使候選人不當選而散布謠言或傳播不實之事，及加重誹謗、違反個人資料保護法等罪嫌；除刑事告訴外，近日也將對鏡週刊發行公司精鏡傳媒股份有限公司提起民事訴訟，請求損害賠償及回復名譽的適當處分，維護自身權益。

吳宗憲說，如果我們容許這種沒有證據就隨便指控傷害別人，明天同樣的事情也會發生在你們身上；他尊重新聞自由，但散播不實訊息及謠言，就必須得到相對的法律責任。

他遺憾說，這場縣長選舉到現在，對方從把桃園貪汙的縣議員吳宗憲硬扯是他，把他的祖籍寫成廣東，再到現在的內線交易，還曾把地檢署認證過的錯誤新聞報導拿來開記者會抹黑，他一次次解釋，不怕檢驗，也歡迎檢驗，但這次讓我最難過的是，連家人都被扯進來。

他說，父親做了一輩子律師，奉公守法，如今他名字卻被扯進這些疑雲裡，父親還曾是真正得過獎的「公益律師」，不是自己扣上去的；他一心想為宜蘭做事，卻讓家人承受壓力與指責；他不怕檢驗，有具體事證就請送檢調，一定全力配合接受檢驗，但請不要為難家人。

吳宗憲說，如果我們容許這種沒有證據就隨便指控傷害別人，明天同樣的事情也會發生在你們身上；他尊重新聞自由，但散播不實訊息及謠言，就必須負起相對的法律責任。記者戴永華／攝影
吳宗憲說，如果我們容許這種沒有證據就隨便指控傷害別人，明天同樣的事情也會發生在你們身上；他尊重新聞自由，但散播不實訊息及謠言，就必須負起相對的法律責任。記者戴永華／攝影

吳宗憲說，如果我們容許這種沒有證據就隨便指控傷害別人，明天同樣的事情也會發生在你們身上；他尊重新聞自由，但散播不實訊息及謠言，就必須負起相對的法律責任。記者戴永華／攝影
吳宗憲說，如果我們容許這種沒有證據就隨便指控傷害別人，明天同樣的事情也會發生在你們身上；他尊重新聞自由，但散播不實訊息及謠言，就必須負起相對的法律責任。記者戴永華／攝影

鏡週刊 吳宗憲 內線交易

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