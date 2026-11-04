公教退休金差額追溯少兩年 翁曉玲擋下考試院115年預算解凍案

立法院司法及法制委員會今處理115年度考試院相關預算解凍案，針對考試院歲出業務費中遭凍結部分，國民黨立委翁曉玲表示，因考試院、銓敘部未公告補發公務人員113、114年退休金差額的作業期程，因此不同意解凍。司法及法制委員會召委陳昭姿裁示，另訂期繼續處理。

翁曉玲表示，當時此案附帶的凍結條件是，要求考試院督導銓敘部正式公告補發113、114年退休金差額的相關作業期程，並在完成發文後向立法院司法及法制委員會提交書面報告，經同意後始得動支。但到目前為止，考試院、銓敘部並沒有提出已經公告補發的公文通知。

考試院秘書長劉建忻表示，依照立法院「公務人員退休資遣撫卹法」的修正，生效日期就是去年的12月28日，因此法條相關改變是從法律生效日開始實施，效力不會及於到前兩年的差額補發，考試院是依照新修條文內容以及生效日做執行。

翁曉玲指出，這次退撫法的修法講的非常清楚，公務人員的退休所得替代率標準就是回復到112年，並且這是明定在第37條第六項的規定中。並不是所有法律的生效日都是定在法律最後一條，若定在該項條文裡，就立法解釋上，本就可以這麼做。

因翁曉玲無法接受公務機關說明，司法及法制委員會召委陳昭姿裁示，第一、三案均另訂期繼續處理，第二、四案均予以動支，提報行政院會。

劉建忻接著補充，解凍案若再另行處理也無法被執行，此案尊重委員決議，500萬元若不能解凍考試院尊重；是否其他完成條件的部分可以先解凍，例如完成審定作業等。

翁曉玲表示，這也是考試院、銓敘部做法不得當的地方，因為並未完成兩項預算凍結案的凍結條件，可是卻把這兩案跟其他要解凍的案子包在一起，是否想混水摸魚，在大家不在意的時候就蒙混過去？後面幾個小的解凍案她同意解凍，但需請教司委會主秘，是否能部分解凍？

陳昭姿表示，因為此案是院會交辦，沒有辦法切割處理，委員會也有提醒各部門，因此另訂期繼續審查。