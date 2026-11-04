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雞腿便當飆145元 國民黨團轟粉飾「結構性通膨」物價小組別再睡

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團今舉行記者會，批賴政府沉溺於AI科技紅利美夢，粉飾「結構性通膨」與貧富差距，無視萬物齊漲、薪水停滯重創基層，嚴正要求公平會與行政院穩定物價小組動起來，全面平抑民生物價、穩定原物料供應，並檢討租稅減免，將安穩生活還給國人。記者屈彥辰／攝影
國民黨立法院黨團今舉行記者會，批賴政府沉溺於AI科技紅利美夢，粉飾「結構性通膨」與貧富差距，無視萬物齊漲、薪水停滯重創基層，嚴正要求公平會與行政院穩定物價小組動起來，全面平抑民生物價、穩定原物料供應，並檢討租稅減免，將安穩生活還給國人。記者屈彥辰／攝影

國民黨立法院黨團今舉行記者會，批賴政府沉溺於AI科技紅利美夢，粉飾「結構性通膨」與貧富差距，無視萬物齊漲、薪水停滯重創基層，嚴正要求公平會與行政院穩定物價小組動起來，全面平抑民生物價、穩定原物料供應，並檢討租稅減免，將安穩生活還給國人。

國民黨團書記長許宇甄指出，官方宣稱整體CPI僅2%，但外食費連4月突破3%警戒線，食物類漲幅最高突破4.62%，通膨正無情吃掉加薪。如今雞腿便當飆上145元、福隆便當漲至90元、雞排告別銅板價，北部夜市與觀光區的售價破百元，甚至高麗菜單顆破200元、番茄2顆近百元。

許宇甄指出，毒油事件後中聯油脂停工，營業用桶裝沙拉油飆漲50%且嚴重斷鏈，帶動外食價格上漲，消費市場無油可用，攤商被迫改用豬油、限量供應，經濟部聲稱已協調增產，但基層依然叫不到貨，行政院穩定物價小組難道都在睡覺？國民黨團要求公平會與穩定物價小組動起來，解決物價高漲的現狀，確保市場供貨無虞。

國民黨團首席副書記長洪孟楷表示，撇除高科技業，全台800萬受薪勞工平均月薪僅3萬多元，政府勿以極端數據欺騙民眾。他示警，食用油缺口若不盡速補足，農曆春節勢必引爆年菜漲價潮。要求卓內閣立刻啟動民生物價平穩機制，徹查餐飲集團是否聯合壟斷，並研議給予平價餐飲稅率減免。

國民黨立委賴士葆分析，央行設定的2%通膨防線早已失守，近年食物類大漲逾21%，加上台幣走貶引發輸入型通膨。他示警台灣正陷入產業與勞工待遇的「雙重K型經濟」，企業獲利分給勞工的比例僅43%，遠低於美、日、韓，逾7成勞工領不到平均月薪4.8萬元。若不及早化解貧富差距，恐成社會動盪的不定時炸彈。

國民黨立委楊瓊瓔則以「數據豐滿、實質骨感」形容民眾困境，外食費5年內暴漲20%，薪資卻聞風不動。她具體要求民進黨官員走進菜市場、超商，看看實際物價，並提抗通膨方案，檢討賦稅減免方案，提出全面提升勞工薪資方案。

雞腿 物價 通膨 便當

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