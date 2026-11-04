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追加今年預算卻付明年中油增資？龔明鑫認將來必要支出、愈早改善愈好
立法院聯席會議今審查中央政府預算追加預算案，民眾黨立委劉書彬質疑中油公司增資2338億元，其中很多是為了未來的支用，還是融資來增資寅，吃卯糧，財政紀律破裂。經濟部長龔明鑫說，往後要支付這些增資計畫，並認為財務結構愈早改善愈好，現在先把錢放到預算中。
立法院今舉行財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會第1次聯席會議審查「115年度中央政府預算追加預算案」。劉書彬在質詢時質疑，這次增資的原因之一是改善中油的財務結構，但中油的高負債比是長期的情況，不是突然出現的問題，為何選在此刻編列增資？
劉書彬引用數據指出，中油公司在113年度決算中，負債比就超過9成，且截至今年8月，已達到93.43%。
劉書彬也質疑，「天然氣穩定供應建設計畫」投資總額為4845億元，在114年度以前累計決算數約1500億元，再加上115年度的預算約331億元，合計1830億元；此次增資2338億元辦理相關計畫，多出的508億元全是116年度以後的需求，是把以後的費用塞到今年的預算。
龔明鑫回答，由於中東戰事，整個中油公司的財務惡化狀況比較多，並表示，的確往後要支付的這些增資的計畫。並認為，如果財務結構愈早改善愈好，所以向主計總處請求，可以讓經濟部多編列一點。龔明鑫說，這是將來一定會付的支出，先放到預算裡面。
然而，劉書彬則批評這是財政紀律的破裂，並批評這是寅吃卯糧。
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