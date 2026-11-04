九合一選舉假訊息184件！臉書、Threads最多 警政署防深偽影音

九合一選舉倒數，警方受理相關假訊息案184件，含深偽影音7件，傳播的網路平台以臉書、Threads最多，另有境外勢力相關案件9件。警政署表示，加強蒐報查緝，防制假訊息擴散、阻絕境外勢力介選及防範跨國鎮壓，確保選舉公平。

警政署今舉行「防制選舉假訊息與跨國鎮壓」記者會，由警政署副署長郭士傑主持、刑事局長邱紹洲說明，公布九合一選舉相關案件。刑事局統計至上月31日，受理假訊息案184件，包括深偽影音7件，已將其中112件、153人送司法機關偵辦。

深偽影音案包括台北市長蔣萬安被製作「萬安除三害」圖片、民進黨彰化縣長候選人陳素月被製作影音「說出未說過的話」，警方受理偵辦。目前尚未有依公職人員選舉罷免法，繳費申請鑑識的案件。

刑事局表示，假訊息有文字、圖片、影音類，包括以AI合成，近7成透過網路傳播，以臉書占46.4%最多、Threads36%居次、LINE11.2%再次之。

據統計，對於境外勢力勾串境內外黑幫、徵信業者及在台協力者犯罪，已偵辦9案，檢方已起訴其中4件，包括卡米地喜劇俱樂部遭潑漆案、印太戰略智庫執行長矢板明夫遭毆打案、民進黨台北市長候選人沈伯洋遭跟拍案、相聲演員黃逸豪遭假車禍傷害案。

警政署保防阻表示，對於境外勢力犯罪，態樣有潑漆或丟鞭炮等騷擾、恐嚇威脅、暴力襲擊或策劃假車禍等傷害、跟拍或秘密監控等跟監；涉案身分有境內外黑幫、不肖徵信社、境外人士、在台協力者。

警政署指出，選舉期間有心人士或境外勢力恐為影響選舉結果，利用假訊息操弄輿論、帶動風向，甚至進行跨國鎮壓與滲透行為，要求各警察機關積極蒐報情資加強查緝，防制假訊息擴散、阻絕境外勢力介選及防範跨國鎮壓，確保選舉公平公正。