自稱央視前主講人求人道保護 綠：政府會好好思考

一名中國籍人士自稱央視前節目主講人程萬軍，2日自泰國搭機抵台，他錄影發布在網上求援，盼給予短期人道保護。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，站在人道及人權的立場，確實可以給予更好的處遇，相信政府部門會好好去思考。

莊瑞雄上午在立法院的黨團輿情回應記者會表示，政府確實可以謹慎、妥適處理。在極度沒有人權的中國，經常言論賈禍，批評當局就會受到打壓跟不合理的對待，好不容易從中國出逃，站在人道與人權的立場，相信政府部門會好好思考。

此外，一份最新民調顯示，總統賴清德的滿意度跟信任度都突破5成，媒體詢問是否跟洋流氣勢上揚，連帶讓政府的施政滿意度上升。

莊瑞雄說，民眾對施政整體評價越高，對執政團隊是很好的肯定跟鼓舞，對於接下來的選舉，也會是很大的助力。至於是否因洋流所致，相信不無可能。洋流其實是蠻正面的力量，只是國民黨在看待洋流，比較貼上負面的標籤。

莊瑞雄表示，近期的民調給在野黨省思，只要可以打動民心，只要施政更精準，都可以得到民眾的讚許。同樣的，站在在野監督的立場，若搞不清楚自己的角色，以為人數夠多，就可以取代執政，混亂行政立法權力分立的界線，老百姓其實心裡頭看得很清楚。

莊瑞雄說，在野黨不能一味地為反對而反對，一味的反對，尤其涉及到民生議題也反對，或者說選前一味的加碼，會被民眾看破手腳。