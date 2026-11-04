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賴總統指立院延宕國民年金發放 黃國昌嗆：公然散播國家級假訊息

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統（右）昨天到南投縣參香祈福，民進黨南投縣長候選人温世政（左）全程陪同。記者賴香珊／攝影
賴清德總統（右）昨天到南投縣參香祈福，民進黨南投縣長候選人温世政（左）全程陪同。記者賴香珊／攝影

針對賴清德總統點名立法院延宕國民年金發放，民眾黨主席黃國昌今天表示，這是公然散播國家級假訊息，行政院版「國民年金法」修正草案在今年1月30日送到立法院，歷經三次審查在10月14日送出委員會，「前兩次排審時要求條文保留繼續討論、延宕立法的是衛福部。」

黃國昌上午在臉書發文指出，賴總統昨天到南投輔選時說，國民年金因為立法院預算還沒有通過，不知道為什麼今年的立委都這樣，希望大家不要惡鬥，影響民生的預算，自己聽完非常驚訝，賴總統當過四屆立委，「應該不會把提高國民年金部分給付基本數額的國民年金法『修法』還沒通過跟『預算』沒有通過搞混。」

黃國昌表示，賴總統聲稱「有些人在問聽說7月1日就會調高，為什麼還沒領到？」、「因為立法院預算還沒通過」、「我也不知道怎樣，這一屆的立委都這樣」、「因為在野黨人比較多，他們沒有要審，我們也沒辦法」，他真的不知道賴總統是搞不清楚狀況，還是執意要造謠。

黃國昌指出，事實是行政院版「國民年金法」修正草案，主張提高國民年金部分給付基本數額至5000元，這項修法在今年1月30日送到立法院，國民黨籍社會福利及衛生環境委員會召委盧縣一在3月19日、7月22日兩度排審，國民黨籍社會福利及衛生環境委員會召委陳菁徽在10月14日第三次排審，並且將法案送出委員會。

黃國昌說，國民黨籍召委排審此案，「前兩次排審時，要求條文保留繼續討論、延宕立法的是衛福部官員」，立法院公報白紙黑字清清楚楚，賴總統為何要公然散播假訊息？不過既然賴總統「提醒」民眾還沒領到，等30天冷凍期一到，民眾黨立法院黨團就會正式提案送到院會進行處理，到時候民進黨立委千萬不要落跑。

假訊息 黃國昌 國民年金 賴總統

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