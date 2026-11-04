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衛福部次長指學者貧窮率估算錯誤 王世堅拍桌怒斥：胡說八道

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
民進黨立委王世堅質詢時拍桌怒斥衛福部次長呂建德「胡說八道」。記者詹宜庭／攝影
民進黨立委王世堅質詢時拍桌怒斥衛福部次長呂建德「胡說八道」。記者詹宜庭／攝影

立法院財政委員會今天審查115年度中央政府總預算追加預算案。民進黨立委王世堅指出，據民間團體及學者估算，台灣實際貧窮率約12%至13%，相當於280萬至300萬人，恐有大批貧窮人口未受到「社會救助法」保障。衛福部次長呂建德卻稱民團及學者估算錯誤，引發王世堅不滿，當場拍桌怒嗆「胡說八道！我現在質詢你還這種態度？」

王世堅質詢時指出，去年台灣低收入戶及中低收入戶僅占總人口2.1%，約50萬人，但根據民間團體及專家學者估算，若以年收入低於國人可支配所得中位數6成計算，台灣實際貧窮率約12%至13%，相當於280萬至300萬人，有大批貧窮人口未被納入社會救助體系。

王世堅表示，這項資料是民間團體與專家學者的精確估算，若與鄰近國家相比，日本貧窮率約15.3%、韓國約17.5%，台灣長期以來認定的低收入戶及中低收入戶卻僅約50萬人，意味著還有約230萬貧窮人口未受到「社會救助法」保障，呼籲衛福部重新檢討認定標準。

呂建德回應，自己在學校教的就是貧窮與社會政策，「民團跟學者的估算是錯誤的，這裡有錄影，他們說的是錯的」。王世堅當場拍桌怒斥「胡說八道！我是善意提醒你，整體家戶的衡量基準，還有虛擬所得的計算方式，都要好好檢討」。呂建德解釋說「那個叫相對貧窮」，王世堅打斷怒嗆「我跟你講話，主席快制止他，你在胡說八道什麼？」呂建德接著說：「我在學界……」。

不等呂建德說完，王世堅痛批，「你不要跟我講這些，民間團體、學者專家人多於你們衛福部專家，他們多年來提的，你們連聽都不聽，我現在質詢你還這種態度？怎麼樣，你學校教書就了不起？我跟你講你回去好好檢討，用整體家戶來做衡量基準，還有虛擬所得，這些都是錯誤的。」

由於質詢時間已截止，召委賴惠員出聲提醒，呂建德仍希望補充解釋，王世堅則不滿說「不用，你那個態度就是不對，一下就推翻民間團體估量是錯誤的」。呂建德回應「確實是錯誤啊」，王世堅再度氣喊「胡說八道！」賴惠員也緩頰，要求呂建德別再講，應維持議場秩序，並蒐集更多資料與王世堅溝通、協調。

王世堅 衛福部 窮人 呂建德

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