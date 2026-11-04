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美國期中選舉開票中 楊永明：反戰與好戰選民的對決

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
國安會前副秘書長楊永明。聯合報系資料照
國安會前副秘書長楊永明。聯合報系資料照

美國期中選舉正在開票中，目前民主黨情勢看優，國安會前副秘書長楊永明表示，這場選舉，絕對不只是傳統上的期中選舉，而是反戰選民與好戰選民之間的對決。

針對美國期中選舉，楊永明特別點名美國密西根州的聯邦參議員席位的爭奪戰，指這是一場引起全美關注，非常戲劇性的三角關係。

楊永明表示，這場爭奪戰的關鍵人物是代表民主黨角逐參議員席位的穆斯林政治素人薩伊德（Abdul El-Sayed），背景是一位埃及裔的流行病學家；如果當選參議員，將會是美國史上第一位穆斯林參議員。

楊永明指出，薩伊德最鮮明的政策就是反對美國的對於以色列的無條件軍援，反對以色列在加薩的種族滅絕。

楊永明說，薩伊德不但站在美國以色列至上勢力和猶太資本的對立面，也是一名政治素人，還一下子就挑戰競選參議員席位，卻在民主黨初選中戰勝現任密西根州聯邦眾議員史蒂文斯（Haley Stevens）。

楊永明表示，兩人最大的差異就是對以色列的態度，指史蒂文斯是以色列的堅定支持者，曾宣稱會毫無保留地全力支持以色列。楊永明認為，史蒂文斯和薩伊德之間的對決，就是民主黨內對以色列的立場對決。

楊永明表示，史蒂文斯在民主黨初選翻船後，起初還很有風度的，表明支持薩伊德面對共和黨對手羅傑斯（Mike Rogers）。不過，楊永明也說，羅傑斯和史蒂文斯都是以色列的堅定支持者。

而史蒂文斯在期中選舉的前兩天，突然宣布轉向支持羅傑斯，引發民主黨內一片嘩然，紛紛指責史蒂文斯臨陣倒戈；楊永明認為，史蒂文斯甘冒被全黨唾棄的風險，就是因為背後的金主施壓。

楊永明表示，從密西根州的參議員選舉來看，這場期中選舉絕對不只是傳統上的期中選舉，不只是在形勢上有利於在野黨，也是反戰覺醒的美國選民與好戰的、被美國霸權意識型態洗腦的美國選民的對決。

楊永明 美國期中選舉 期中選舉

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