派經濟部次長捍衛非核家園 陳以信：政院硬拗自打嘴巴、羞辱公投

行政院長卓榮泰昨日鬆口，企業興建SMR小型模組化核反應爐可以個案申請。國民黨文傳會主委陳以信今批評，行政院派經濟部次長賴建信擔任1128廢除非核家園公投反方代表，結果賴建信還沒上場，卓榮泰就先狠狠打臉；行政院長自己都不排除企業發展核電，卻叫經濟部次長上台捍衛非核家園，這不是自打嘴巴、羞辱公投？

陳以信指出，智庫副執行長吳怡玎昨已質疑，賴清德總統、卓榮泰一方面對工商團體表示準備重啟核三，另一方面卻派經濟部官員反對廢除非核家園；如今卓榮泰更進一步鬆口企業可以申請SMR，等於政府自己不斷提出核能發展的可能性，卻又要官員上台反對廢除非核家園，行政院到底是支持核能，還是反對核能？難道連政府自己都不知道？

陳以信質疑，核能公投攸關台灣能源安全與產業未來，行政院竟然不派核能專家，反而找來並非核能專業出身的賴建信替非核家園辯護；難道民進黨找不到核能專家敢替非核家園背書？還是明知政策站不住腳，只好派官員硬著頭皮上場？ 如此敷衍重大公投，根本是看不起人民、看不起公投，更是不負責任的行政院。

陳以信說，智庫副董事長李鴻源昨已警告，台灣過度依賴天然氣，恐將能源問題變成國安危機；核能流言終結者創辦人黃士修也說，民進黨再生能源20%目標一再跳票，廢核結果卻是增加火力發電；如今AI產業急需穩定電力，政府卻還在玩非核家園的政治文字遊戲，難道要讓台灣產業競爭力繼續為錯誤政策付出代價？

陳以信痛批，賴建信最大的辯論對手根本不是公投正方，而是自己的行政院長，核二核三準備重啟，企業SMR可以申請，經濟部次長卻要反對廢除非核家園，行政院長帶頭拆台，經濟部次長被迫圓謊，這到底是能源政策，還是政治鬧劇？ 賴清德政府不要再拿台灣能源未來當政治兒戲。