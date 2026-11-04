政院追加預算6076億 賴士葆轟「連本帶利編回來」閹割立院審查權

立法院財政委員會今天審查115年度中央政府總預算追加預算案。國民黨立委賴士葆質疑，主計總處要求立法院在11月20日前通過預算，根本是「壓日期恐嚇」，且先前軍購特別條例遭刪減4700億元，現在行政院提出6076億元追加預算，根本是「連本帶利編回來」、閹割立法院審查權，他也揚言要刪減中油、台電各500億元。

賴士葆質詢時表示，主計總處壓日期恐嚇，說要以11月20日為期限，要求立法院通過追加預算，到底那6076億元追加預算何時能夠撥款？主計總處主計長陳淑姿表示，追加預算包含薪資調整等，相關調薪自7月1日起生效，若未能在12月底前通過恐失效。此外，採購須辦理行政程序，若時間不足恐難以執行，追加預算也涉及六大社福項目。

賴士葆指出，這次追加預算經濟部增資金額最多，相關經費即使通過，恐怕還要保留，質疑行政院等於先從立法院「咬一口，放在嘴巴裡」。陳淑姿則說，經濟部增資經費只要預算通過就能立即撥款，不需要保留。

賴士葆也質疑，軍購特別條例改以一般預算編列，先前被刪減4700億元，現在行政院卻提出6076億元追加預算，根本是「連本帶利編回來」，吃定立法院，是行政獨裁、閹割立法院審查權。不僅如此，受中東戰爭影響，中油累積虧損876億元、今年虧損103億元，追加預算提了1014億元、增資2338億元，根本是趁火打劫；台電累積虧損3668億元、今年虧損160億元，追加預算則編列711億元補貼。他主張中油、台電預算各刪減500億元，「這非常合理」。

中油董事長方振仁回應，中油確實有急迫資金需求，且116年度並未編列增資預算；台電董事長曾文生也說，台電今年光是民生負擔就超過750億元。賴士葆反批，「不能把過去盤古開天虧的都一起補起來」，主計總處欺負立法院，中油、台電更是「吃相難看、趁火打劫」，想把過去虧的拿回去，沒有這回事，今年最多補200億就夠。