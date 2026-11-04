快訊

名下10億房產一次脫手3間？吳宗憲遭爆財務危機內幕曝光

獨／台灣松下湖口廠爆炸原因曝！疑為丁酮洩漏 20多人產線作業急逃命

春哥侃陸／辦貪用這招好用 倒查風暴狂吹 職稱追溯20年

聽新聞
0:00 / 0:00

張俊傑偷渡海巡登船沒查到 管碧玲：線索都掌握、待檢方調查釐清

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
海委會主委管碧玲。聯合報系資料照
海委會主委管碧玲。聯合報系資料照

無黨籍立委高金素梅辦公室前主任張俊傑涉及共諜案9月初棄保潛逃。不料張俊傑已在上月28日從基隆正濱漁港搭漁船離境，且據悉海巡人員曾登船檢查，卻沒發現張俊傑讓他順利離境。海委會主委管碧玲今說，海巡配合檢察官抓到9位共犯，辦案團隊都非常辛勞，至於昨日媒體報導情況，她僅說所有線索都在掌握之中，檢察官昨夜指示案件都不要公開，待釐清真相後由檢察官說明。

管碧玲今赴立法院內政委員會列席報告業務概況並備質詢，會前受訪說，檢察官偵查計畫在掌握中，所有線索也都有掌握，檢察官昨夜指示，希望所有案件都不要公開，希望還是要檢察官進一步的調查，然後釐清真相以後，檢察官自己對外說明。

媒體追問是否懲處海巡人員？管碧玲說，需要協調查真相，釐清真相，請外界給海委會一點時間。這個案子59天配合檢察官所指揮的檢警調一起參與辦案，過程中總共抓到47位共犯，海巡也協助抓到9位共犯，辦案團隊都非常辛勞。至於昨天媒體報導相關狀況，檢察官目前都已經掌握線索，檢察官已經在指揮辦案，待真相能夠調查清楚、釐清，就完整地對外說明。

媒體又問海巡登船檢查卻沒發現張俊傑？管碧玲說，所有線索也就是人船等，目前都在掌握之中。

管碧玲 張俊傑 偷渡 海巡 共諜案

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

限制出境出海 高金素梅：別回到戒嚴獨裁

影／重陽餐宴涉賄 基隆前議長蔡旺璉議員及里長等3男1女送檢複訊

桃檢選舉查察座談檢察總長另揭選後查賄重點 宣導品「乖乖」有創意

井雲蓉命喪河口湖前早有異狀？閨密揭遭洗腦 高鐵落軌疑為詐保

相關新聞

張俊傑偷渡海巡登船沒查到 管碧玲：線索都掌握、待檢方調查釐清

無黨籍立委高金素梅辦公室前主任張俊傑涉及共諜案9月初棄保潛逃。不料張俊傑已在上月28日從基隆正濱漁港搭漁船離境，且據悉海巡人員曾登船檢查，卻沒發現張俊傑讓他順利離境。海委會主委管碧玲今說，海巡配合檢察官抓到9位共犯，辦案團隊都非常辛勞，至於昨日媒體報導情況，她僅說所有線索都在掌握之中，檢察官昨夜指示案件都不要公開，待釐清真相後由檢察官說明。

政院追加預算6076億 賴士葆轟「連本帶利編回來」閹割立院審查權

立法院財政委員會今天審查115年度中央政府總預算追加預算案。國民黨立委賴士葆質疑，主計總處要求立法院在11月20日前通過預算，根本是「壓日期恐嚇」，且先前軍購特別條例遭刪減4700億元，現在行政院提出6076億元追加預算，根本是「連本帶利編回來」、閹割立法院審查權，他也揚言要刪減中油、台電各500億元。

蔡英文明第三度赴台中合體何欣純 文心森林公園溜毛小孩

前總統蔡英文9月、10月都有到台中與民進黨市長候選人何欣純合體，明天將第三度現身，與何一起展開半天的行程，包含台中商業會活動、宮廟參香，與文心森林公園的寵物活動。何欣純說，蔡總統非常喜歡毛小孩，希望透過這次活動完整呈現動保政策。

首都藍軍力擋洋流 蔣萬安與國民黨要守的三道防線

台北市長選舉進入肉搏戰，現任市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋陷入拉鋸，洋流外溢效應，讓新北、基隆也一度緊張。不過，隨著蔣萬安在先前防颱工作獲得肯定，競選總部成立大會吹起反攻號角，首場電視辯論又在市政題目上展現攻勢，藍營內部判斷氣勢已經回穩；但對國民黨而言，眼前仍有三道防線要守。

空戰讓人想投 陸戰讓人去投 蔣萬安別忘了里長

台北市長選舉熱度已燒到最高點，一個耐人尋味的現象說明了這一切；新北高齡長者不管自己沒有北市投票權，四處詢問蔣萬安能否順利連任，同樣沒有北市投票權的桃園年輕人，則關心沈伯洋有無機會讓首都變天，因為「洋流很紅」。這種跨世代、跨縣市的關注，說明了兩陣營空戰的激烈，但11月28日誰能笑到最後？里長、議員的組織動員能量恐怕是重要關鍵。

徐耀昌妻轉貼曾玟學政見掀議論 頭份市長選戰添變數？

苗栗縣人口最多的頭份鎮長選情緊繃，國民黨提名的徐功凡與獲民進黨支持的無黨籍曾玟學交鋒對決，前縣長徐耀昌妻子、國民黨苗栗縣黨部副主委蔡麗卿意外轉貼曾玟學的長者照護政見，未加註任何文字，這篇PO文究竟是單純分享？還是另有政治意涵，讓外界霧裡看花，更掀起政壇口水戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。