張俊傑偷渡海巡登船沒查到 管碧玲：線索都掌握、待檢方調查釐清

無黨籍立委高金素梅辦公室前主任張俊傑涉及共諜案9月初棄保潛逃。不料張俊傑已在上月28日從基隆正濱漁港搭漁船離境，且據悉海巡人員曾登船檢查，卻沒發現張俊傑讓他順利離境。海委會主委管碧玲今說，海巡配合檢察官抓到9位共犯，辦案團隊都非常辛勞，至於昨日媒體報導情況，她僅說所有線索都在掌握之中，檢察官昨夜指示案件都不要公開，待釐清真相後由檢察官說明。

管碧玲今赴立法院內政委員會列席報告業務概況並備質詢，會前受訪說，檢察官偵查計畫在掌握中，所有線索也都有掌握，檢察官昨夜指示，希望所有案件都不要公開，希望還是要檢察官進一步的調查，然後釐清真相以後，檢察官自己對外說明。

媒體追問是否懲處海巡人員？管碧玲說，需要協調查真相，釐清真相，請外界給海委會一點時間。這個案子59天配合檢察官所指揮的檢警調一起參與辦案，過程中總共抓到47位共犯，海巡也協助抓到9位共犯，辦案團隊都非常辛勞。至於昨天媒體報導相關狀況，檢察官目前都已經掌握線索，檢察官已經在指揮辦案，待真相能夠調查清楚、釐清，就完整地對外說明。

媒體又問海巡登船檢查卻沒發現張俊傑？管碧玲說，所有線索也就是人船等，目前都在掌握之中。