聽新聞
0:00 / 0:00

APEC峰會 卓揆：爭取平等、尊嚴出席

聯合報／ 記者劉懿萱張曼蘋／台北報導
行政院長卓榮泰。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰。記者季相儒／攝影

亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）峰會十八日將在中國大陸登場，主辦國中國大陸並未親自遞交邀請函，而是以電子郵件寄送。行政院長卓榮泰昨天表示，希望主辦單位依照國際組織慣例，給予所有出席的會員平等待遇；不過，卓揆也強調，我國持續爭取平等且尊嚴地出席會議，不會輕言放棄。

外交部長林佳龍前天表示，今年中國並未親自遞交邀請函，而是以電子郵件寄送，外交部皆在第一時間表達抗議，希望中方遵守規章與慣例。

國民黨立委賴士葆昨質詢，ＡＰＥＣ並沒有白紙黑字，要求主辦方給參與國怎麼樣的書面規定，質疑林佳龍惡意操作「抗中保台」，「那乾脆就有氣魄不去？」卓榮泰否認，並表示中方在分化台灣社會，雖然有送函，但跟往例有落差。

卓揆強調，我國會爭取能平等且尊嚴地出席會議，「我們還在努力，不會輕言地做其他決定」，盼能正式參加國際會議。

民進黨立委李坤城質詢，今年僅以電子郵件聯繫，是否有差別待遇？卓榮泰說，這並不符合國際會議組織慣例；若相關做法是希望台灣不要參與，更應凸顯積極參與國際會議及國際組織的重要性。

李坤城追問，電子郵件上的稱謂還是Chinese Taipei（中華台北）？寄給台灣代表？代表有確定了嗎？卓榮泰說，邀請函稱謂使用「Chinese Taipei」，這個是不夠正式的感覺，但意思有傳達到；爭取參與國際活動是既定政策，在可控範圍內會持續參加，外交部將持續與主辦單位及相關國際組織交涉。

另外，今年ＡＰＥＣ領袖代表，外界點名宏碁創辦人施振榮、台積電董事長魏哲家等可能人選。

卓榮泰說，台灣有很多國際上大家敬重的企業家、產業界代表，總統會選擇最適當者，並在適當時間向國人說明；若今年ＡＰＥＣ將人工智慧列為重要議題，ＡＩ是當前國際間重要議題之一，台灣更應積極參與。

APEC 卓揆 峰會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

APEC僅發電子邀請函 卓榮泰批失當：讓國際看中國有無資格辦國際事務

我僅獲APEC電子邀請函 林佳龍：不因陸差別待遇放棄參與

林佳龍：收到APEC電子邀請函 不因對台有差別待遇就放棄參與

否認藉APEC邀請函操作抗中保台 卓榮泰：跟往例有落差 中方在分化台灣

相關新聞

在野要大砍中油增資預算2338億 卓揆喊蒼生為念

行政院長卓榮泰昨天赴立法院報告今年度中央政府總預算追加預算案，對於在野有意刪去高達兩千億元的中油增資預算，卓揆喊話立法院以蒼生為念，穩定民生；經濟部長龔明鑫說，中油撥補、增資的預算，短期先拿去還債，等要用錢時再借，可以節省利息。

APEC峰會 卓揆：爭取平等、尊嚴出席

亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）峰會十八日將在中國大陸登場，主辦國中國大陸並未親自遞交邀請函，而是以電子郵件寄送。行政院長卓榮泰昨天表示，希望主辦單位依照國際組織慣例，給予所有出席的會員平等待遇；不過，卓揆也強調，我國持續爭取平等且尊嚴地出席會議，不會輕言放棄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。