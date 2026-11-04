APEC峰會 卓揆：爭取平等、尊嚴出席

亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）峰會十八日將在中國大陸登場，主辦國中國大陸並未親自遞交邀請函，而是以電子郵件寄送。行政院長卓榮泰昨天表示，希望主辦單位依照國際組織慣例，給予所有出席的會員平等待遇；不過，卓揆也強調，我國持續爭取平等且尊嚴地出席會議，不會輕言放棄。

外交部長林佳龍前天表示，今年中國並未親自遞交邀請函，而是以電子郵件寄送，外交部皆在第一時間表達抗議，希望中方遵守規章與慣例。

國民黨立委賴士葆昨質詢，ＡＰＥＣ並沒有白紙黑字，要求主辦方給參與國怎麼樣的書面規定，質疑林佳龍惡意操作「抗中保台」，「那乾脆就有氣魄不去？」卓榮泰否認，並表示中方在分化台灣社會，雖然有送函，但跟往例有落差。

卓揆強調，我國會爭取能平等且尊嚴地出席會議，「我們還在努力，不會輕言地做其他決定」，盼能正式參加國際會議。

民進黨立委李坤城質詢，今年僅以電子郵件聯繫，是否有差別待遇？卓榮泰說，這並不符合國際會議組織慣例；若相關做法是希望台灣不要參與，更應凸顯積極參與國際會議及國際組織的重要性。

李坤城追問，電子郵件上的稱謂還是Chinese Taipei（中華台北）？寄給台灣代表？代表有確定了嗎？卓榮泰說，邀請函稱謂使用「Chinese Taipei」，這個是不夠正式的感覺，但意思有傳達到；爭取參與國際活動是既定政策，在可控範圍內會持續參加，外交部將持續與主辦單位及相關國際組織交涉。

另外，今年ＡＰＥＣ領袖代表，外界點名宏碁創辦人施振榮、台積電董事長魏哲家等可能人選。

卓榮泰說，台灣有很多國際上大家敬重的企業家、產業界代表，總統會選擇最適當者，並在適當時間向國人說明；若今年ＡＰＥＣ將人工智慧列為重要議題，ＡＩ是當前國際間重要議題之一，台灣更應積極參與。