在野要大砍中油增資預算2338億 卓揆喊蒼生為念

行政院長卓榮泰昨天赴立法院報告今年度中央政府總預算追加預算案，對於在野有意刪去高達兩千億元的中油增資預算，卓揆喊話立法院以蒼生為念，穩定民生；經濟部長龔明鑫說，中油撥補、增資的預算，短期先拿去還債，等要用錢時再借，可以節省利息。

工總等八大工商團體昨天發表聯合聲明，呼籲立法院支持政府撥補、增資中油及台電，但也主張應明確區分政策成本與經營責任，建立透明審查及監督制度；此外，政府應建立公平、透明且可預期的能源價格調整機制，重大調整前應充分與產業溝通。

行政院提出今年度追加預算案，歲出追加六○七六億元、歲入追加八二八億元。經追加後，今年度總預算舉債較原預算減少九○七億元，歲入歲出短差縮減一二五二億元。主要追加項目用於因應中東衝突穩定民生、軍公教加薪、購置防衛武器及災後重建等新增需求。

追加金額最大的施政面向為穩定民生四二一三億元，包括因應中東衝突民生安定措施一八七五億元，另考量中油公司將持續推動各項天然氣建設計畫，資金需求量龐大，為提升國內能源供應韌性，及減輕該公司財務負擔，予以增資二三三八億元。

卓榮泰指出，今年度總預算案歷經波折、延宕許多時日，懇請朝野立委鼎力支持，讓追加預算在最短時間順利通過，維持政府施政量能；對於在野有意刪除中油增資預算，他說，期待立法院以蒼生為念，體認到台灣在全球經濟驟變中，政府對穩定能源供應與國內民生物價的努力。

民眾黨立院黨團洪毓祥質詢，中油資產總額是一兆二七八八億元，負債是一兆二千億元，負債比是百分之九三點八四，行政院宣稱增資撥補可改善負債比為六成；計算可知，若中油將增資、撥補兩筆錢用來償債，負債比達到行政院所說的六成，如果增資拿去做建設資產，撥補用來償債的話，負債比才七成二，因此，看起來這兩筆錢用途是拿去還債？

龔明鑫答詢表示，增資一定要蓋東西，是要付出去的，但是這筆錢還沒付出去之前，可以先拿去還債，等要用錢的時候，再把它拿去還，這樣可以節省利息。

追加預算案另也規畫撥補台電七一一億元。八大工商團體指出，政府可合理撥補台電、中油因配合穩定物價及能源價格調控所產生的政策性虧損，但應明確區分政策成本與經營責任，建立透明審查及監督制度。同時，研議並確保能源研發及淨零轉型經費不受影響；另外，宜要求台電、中油提出中長期財務改善計畫，定期公開執行成果。

八大工商團體並認為，政府應兼顧民生照顧、產業競爭力及能源供應安全，建立公平、透明且可預期的能源價格調整機制，重大調整前應充分與產業溝通，並建立政策性支出合理補償制度，避免凍漲、交叉補貼及能源轉型成本過度集中由產業用戶承擔，同時應強化產業節能及能源效率提升輔導。