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【即時短評】設間學校就想得到諾貝爾獎？

聯合報／ 記者／鄭文翔
賴清德總統日前宣布「333諾貝爾計畫」，目標設定在未來30年內，在物理、化學、醫學3大領域，能增加至少3名台籍諾貝爾獎得主。聯合報系資料照
賴清德總統日前宣布「333諾貝爾計畫」，目標設定在未來30年內，在物理、化學、醫學3大領域，能增加至少3名台籍諾貝爾獎得主。聯合報系資料照

賴清德總統於2025年11月宣布「333諾貝爾計畫」，目標設定在未來30年內，在物理、化學醫學3大領域，能增加至少3名台籍諾貝爾獎得主。隨後，為呼應賴總統，教育部表示將設立台灣高等研究院（TAAS）與台灣實中。但近日，因招生與課程細節、行政配套仍需釐清，原預計2027年開始招生的TAAS，將延後至2028年；台灣實中也因行政人員、教師都尚未到位，明年能否順利招生，仍在未定之天。

事實上，觀諸四海，各國並沒有任何一所正規大學或學校，是專門為贏得諾貝爾獎而設。產出眾多諾貝爾獎得主的哈佛大學、加州大學柏克萊分校、劍橋大學等一流名校，多為綜合型大學；他們之所以能「製造」出那麼多諾獎得主，不是因為學校教師與研究人員汲汲營營於「得獎」，而是師生能以全方位研究、解決人們遇到的問題為核心，自然而然得到的成果與榮譽。

也難怪，時任中研院長廖俊智，被立委問到「333諾貝爾計畫」可行性如何，也只能保守回應：這是好的目標，但客觀條件很困難；他更表明，研究人員先要重視自己做的研究、要扎實，而不是想要得獎，在這種狀況下，才有可能得獎。但賴總統與教育部設立這一院一中，擺明就是為得獎而設，廖前院長的話，豈不是給了政府高層一個軟釘子嗎？

另一方面，在AI、半導體、理工當道的當下，賴政府提出此一目標宏大的政策，又更凸顯教育當局帶頭「輕人文，重理工」的困境。政府官員似乎忘了，他們吹捧的諾貝爾獎還有文學與經濟兩個偏重人文的獎項。幾年前就已有民進黨立委提出國考廢考國文，上行下效，難怪不採計國文科分數，成為愈來愈多大學理工科系在申請與推甄入學管道的潮流。

回到TAAS與台灣實中的問題上。當前，校園缺師已是極嚴重的問題，許多公費培養的老師寧願賠錢也要離開，理科師資荒亦是既存事實，有的縣市自然科教師甄試，筆試成績墊底都能進入複試。但這一院一中才設立就想借調大學端與高中學校培養許久的優良教師與行政人員，原學校闕漏的部分要怎麼彌補？教育部似乎毫無頭緒。

甚至，許多縣市早已有科學園區實驗中學，新設的台灣實中，會不會變成一所曲高和寡的超菁英中學？或僅是在現有制度上疊床架屋？當這些孩子年紀輕輕就被大人「定性」、「定方向」，難道可以保證他們能開心地好好做實驗、做研究？

民眾樂見政府重視教育與台灣的學術研究發展，但政府既然要帶頭做，為什麼不能夠事先縝密規畫？師資行政都尚未到位，請問是要招什麼生？更不用說，教育事業與許多社會既存問題息息相關。願景很美好，但現實問題才是政府須通盤考量與解決的，否則還沒培養出諾貝爾獎得主，卻可能先增加更多新問題！

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