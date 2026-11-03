美麗島民調／呈上揚趨勢！賴總統執政滿意度50.1%、信任度51.7%

美麗島電子報今天公布十月國政民調，賴清德總統的執政滿意度與信任度，雙雙呈現上揚趨勢，且皆取得過半，執政滿意度為50.1%，不滿意度為40.7%；信任度部分，51.7%的民眾對於賴清德感到信任，37.8%感到不信任。

美麗島電子報指出，50.1%民眾表示滿意賴清德執政表現（其中很滿意19.7%、還算滿意30.4%），較上月增加2.2個百分點。40.7%民眾表示不滿意 （其中有點不滿意16.9%、很不滿意23.8%），較上月下降0.7個百分點，另有9.2%民眾未明確回答。

信任度部分，賴總統為51.7%（23.6%很信任、28.1%還算信任），相較9月增加3.4個百分點。不信任度37.8%（其中23.5%很不信任、14.3%有點不信任），則比9月減少0.8個百分點，未明確回答的有10.5%。

該民調由美麗島電子報出資委託張佑宗教授問卷設計，並委託趨勢民意調查公司執行電訪，調查時間為2026年10月27日至10月29日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1204人（住宅電話720人、行動電話484人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±2.82%。