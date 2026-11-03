投書國際期刊！林佳龍直指美國「AI雄心」有賴台灣：是不可或缺夥伴

外交部長林佳龍投書國際期刊「外交事務」，闡述美中正於全球展開激烈競爭，爭奪人工智慧（AI）領域的主導權，以及數位新時代的標準與價值究竟由民主國家或威權政體制定。

林佳龍3日在「外交事務」（Foreign Affairs）發表專文，題為「美國的AI雄心有賴台灣：華府單憑一己之力難以取得科技主導地位」（America’s AI Ambitions Depend on Taiwan:Washington Cannot Achieve Tech Dominance on Its Own）。

林佳龍指出，美國在AI模型能力與運算能力方面居世界領先地位，創新基礎與研發投資仍無人能及。但AI競爭的範疇遠比模型本身廣泛，還涵蓋發電、伺服器及實際應用部署等科技生態系。

輝達（Nvidia）共同創辦人暨執行長黃仁勳曾將AI產業形容為一個「五層蛋糕」，以能源為基礎，其上依序為晶片、基礎設施、模型與應用。

林佳龍表示，為了在與中國的AI競賽中勝出，美國必須在上述每一個層面維持或建立優勢。而要做到這一點，美國需要台灣。

台灣生產全球超過90%的最先進半導體，是美國AI產業不可或缺的夥伴。台灣企業也組裝全球約90%的伺服器，支撐全球AI經濟運作。憑藉製造與設計領域各自具備的互補優勢，台美建立相輔相成的AI夥伴關係，成為美國維持產業領導地位的基石。

林佳龍指出，這項夥伴關係也有助建立安全的AI供應鏈，並與全球不希望在科技需求上依賴中國的民主國家相互連結。

林佳龍表示，華府部分政策制定者將美國半導體製造業外移歸咎於台灣。但台灣並未削弱美國半導體產業；相反地，台灣一直是維持美國技術優勢的關鍵。

●晶圓代工產業奠定合作基礎

林佳龍指出，首先也是最重要的，AI仰賴先進半導體。正如戰略暨國際研究中心（CSIS）指出：「美國創造了現代半導體產業，並在這項技術的發展上長期居於領導地位。」

隨著半導體產業發展，台積電等台灣大型科技企業擴大營運規模，無數中小企業也投入供應鏈，形成鼓勵創業、強化法規與標準並促進國際合作的良性循環。

最終形成專業分工、協同合作且難以複製的產業生態系。這個生態系讓美國得以專注於自身最擅長的領域，也就是設計極為複雜的晶片。

因此，台灣成為半導體強權，並非以犧牲美國利益為代價；相反地，這項成就建立在華府與台北數十年來的合作、分工及相互信任之上。

如今，美國在半導體創新、設計及研發方面持續領先全球，台灣則站在先進製造、封裝及供應鏈整合的最前線。

輝達、蘋果（Apple）及高通（Qualcomm）等美國科技企業，需要台灣製造業將創意轉化為實際產品。台灣並未取代美國，而是讓美國的創新得以進入全球市場。

儘管如此，台灣理解華府強化國內半導體製造的決心，也願意支持這項努力。台積電已承諾在亞利桑那州投資2650億美元設立晶圓廠。另外，20多家台灣企業也在美國半導體生態系投資數十億美元，為美國創造就業機會並擴大製造產能。

林佳龍表示，對台灣而言，這些投資鞏固了與美國既有的供應鏈夥伴關係。

林佳龍強調，對美國有利的事，與對台灣有利的事並不矛盾。隨著晶片需求持續攀升，雙方都能受惠於更緊密的夥伴關係，以及專業知識與供應鏈安全的共享。

●台灣硬體實力成為美國發展AI後盾

林佳龍指出，美台合作關係早已延伸至晶片之外的領域。美國擁有領先全球的AI平台和雲端服務供應商，台灣則是全球領先的AI伺服器製造基地。

鴻海約占全球AI伺服器市場的4成，廣達則為雲端服務供應商打造高密度AI伺服器與基礎設施。這些台灣企業所製造的核心產品與零組件，支撐著Alphabet、亞馬遜（Amazon）和Meta等美國科技巨頭的營運。

林佳龍寫道，儘管美國能擴大AI相關製造產能，但要達到台灣現有產業的規模、供應商網絡、工程專業知識和製造能力，仍需要耗費多年時間。

由台灣製造基礎設施，好讓美國設計的AI晶片與平台能快速且大規模部署，是遠比美國自行製造更便利且成本更低的選擇。此外，即使美國大幅擴充國內製造產能，也只能滿足其AI需求的一小部分。

林佳龍談到，AI競爭的下一階段在於如何將AI技術應用於現實世界。美國和中國將競相融合AI與機器人、無人機及其他國防系統，並將其整合至製造、醫療和交通領域。例如，無人駕駛計程車已在舊金山和深圳等城市營運，中美企業也致力爭取該領域的領導地位。

在應用AI技術方面，台灣的優勢與美國同樣形成互補。台灣的半導體、通訊設備和精密機械產業，恰好是打造美國AI模型所需實體系統的關鍵。

林佳龍舉例，雷虎等台灣企業已著手開發AI驅動的國防無人機，展現出將AI、精密工程和先進電子技術整合至民用與軍用領域的巨大潛力。

隨著AI從純數位技術演變成工廠、機器人和交通工具的核心組件，台灣先進的硬體生產基地對美國而言將更具價值。

●台美站在同一陣線

林佳龍表示，隨著AI競賽愈趨激烈，這場競爭也將演變成一場關於價值觀、資料管理和信任的較量。如果美國及其民主盟友與夥伴希望在科技領域保持領先，就必須共同努力，打造反映自身原則且安全可信的AI生態系。

供應鏈合作將至關重要，因為沒有任何單一地區能主宰AI生態系的每個環節。美國在創新方面表現卓越，且是各大平台所在地；日本在特殊材料精煉、回收、深海資源研究以及精密半導體製造設備方面居於領先地位；荷蘭供應製造最先進晶片所需的先進微影設備；台灣則專精於晶圓代工與封裝。

唯有透過協調，這些國家才能建立高效且安全的AI供應鏈，同時減少在關鍵零組件上對中國的依賴。

國際局勢動盪進一步強化民主國家間進行供應鏈合作的必要性，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄烏戰爭與中東局勢不穩定均凸顯出這點。

林佳龍回憶，台灣去年提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，旨在共同構建能抵禦國際動盪的可靠系統。在此倡議中，台灣尋求串聯民主國家間的合作，以迎接高階晶片相關產業成長的新時代。

此外，台美在技術合作方面已取得長足進展。台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）是2020年11月啟動的雙邊平台，至今已就AI供應鏈安全、數位基礎設施、關鍵礦物、無人機供應鏈以及高科技人才等議題進行了高層級討論。

這些交流有助於台美合作超越傳統的經貿關係，並為建立串聯民主夥伴與盟友的科技生態系奠定基礎。

林佳龍強調，台灣也隨時準備好確保AI的安全與符合倫理的使用。安全性不僅取決於AI模型本身的架構，還取決於其運行硬體的安全與可靠性，而這正是台灣可以發揮專業知識的領域。

台美可以共同努力，提升網路安全、建立測試標準並打造可靠的製造系統，以確保AI安全發展，並贏得美國及其盟友的信任。

林佳龍最後總結，談到支持AI發展的技術，台灣與美國並非競爭對手，而是最值得信賴的合作夥伴。在AI的各個層面，台美已建立互利且富有成效的合作關係，未來也能持續深化這項夥伴關係。

台灣具備支持美國AI技術雄心所需的實力、可靠性與價值觀。如果華府希望在AI領域有效競爭，台灣將是不可或缺的夥伴。

「外交事務」為國際事務與外交政策評論期刊，創刊於1922年，由美國智庫「外交關係協會」（Councilon Foreign Relations, CFR）發行。