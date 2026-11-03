月底重啟核電公投 卓榮泰：不論通過與否…政府都受約束

有關重啟核電自主安全檢查，經濟部的部分，預計在2028年完成。行政院長卓榮泰表示，對於核能的政策，就是依照核管法來進行核三廠的重啟前檢查，政府是依法行政。至於月底重啟核電公投，公投法有它成立與不成立的門檻；如果公投一旦通過或不通過，政府都必須受它的約束。

卓榮泰3日赴立法院出席2026追加預算案備詢。

立委葛如鈞質詢談及，2030年能源轉型白皮書，重申2050年淨零碳排，預計2030年前投入9,000億元，但白皮書裡面卻見不到核能的目標和期程。他詢問，我國預計未來核能要提高幾倍？占比多少？

卓榮泰答詢表示，淨零碳排投入9,000億元，不是現在才開始，而是一直多年延續下來的連續計畫。關於核能政策，2025年5月17日後，我國已經進入零核時代；現在的計畫，是先將核三、核二廠依核管法規定，進入重啟前的檢查程序。

核電重啟進度，目前進展到，接下來台電將提出自主安全檢查報告。龔明鑫表示，等台電提出之後，核安會就會依照報告結果來做審理。現在還在自主安全審查階段，最後能不能重啟，關鍵點不在於經濟部，而在於核安會。自主安全檢查，經濟部的部分，應該在2028年就可以完成。

葛如鈞追問，卓榮泰是否支持政府使用核電振興經濟？卓回應，對於核能的政策，就是依照核管法來進行核三廠的重啟前檢查，政府是依法行政。

至於月底重啟核電公投，卓榮泰表示，公投法有它成立與不成立的門檻，它是固定的。如果公投一旦通過或不通過，政府都必須受它的約束。

葛如鈞提到，全球上百種SMR設計正在開發，各國陸續投入，台灣只有國原院在做研究。2027年核定給國原院的SMR經費，只有1億1,820萬元，等於這項新核能只占了撥補台電、中油金額的0.000285%，連萬分之三都不到。龔明鑫則強調，SMR這是一個研究案，跟中油、台電撥補是一碼歸一碼。

葛如鈞質疑，如果這項技術真的這麼新，沒有商轉機會，為什麼台積電（2330）有在評估引進新式核能的可能性？龔明鑫回應，有看到新聞，但是台積電「沒有這樣跟我們表達」，不清楚新聞來源。

有關廠商是否能私營核電廠，卓榮泰表示，原則上是明文規定，私人不能經營電廠。「電業法」第五條第二項，若經管制機關核准就可以，這是原則性的答覆，是有但書的，在特別條件之下才能允許。

葛如鈞又問，如果廠商已經解決核安跟核廢料問題，因此提出建置SMR的需求，經濟部是否核准？卓榮泰指出，還是以個案來處理；對於核電，政府一直強調三原則：核安有保障、核廢料有解、社會有共識，要先滿足這些前提。

龔明鑫表示，三原則是大家都要遵守的，差別在於一個是國營、一個是民營。有關國營事業，過去都有一個監督機制，現在民間如果要做的話，可能也要思考設立一套監督機制。

卓榮泰表示，現在是將重啟核三、核二的業務列為優先，再來跟世界對接SMR研發。評估研發過程跟世界採納哪一種標準，是我方所需要的，才能依照選項來做後續工作。現在還在前期作業。