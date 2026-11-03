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賴總統：不因縣長、立委國民黨籍而不挺南投

中央社／ 南投縣3日電
總統賴清德3日出席在台北漢來大飯店舉行的「2026台灣週」開幕式，在開幕式致詞勾勒台灣金融環境未來展望。中央社
總統賴清德3日出席在台北漢來大飯店舉行的「2026台灣週」開幕式，在開幕式致詞勾勒台灣金融環境未來展望。中央社

兼任民主進步黨主席的總統賴清德今天到南投縣參香說，南投好山好水、農產優質，中央政府挹注南投各建設、持續增加預算，不因南投縣長與立法委員都中國國民黨籍而不挺南投。

賴清德下午陸續到草屯鎮北勢湳永安宮等宮廟參香，民進黨籍立法委員羅美玲、南投縣長參選人温世政、草屯鎮長參選人張媛婷、南投市長參選人沈夙崢與埔里鎮長參選人葉仁創等陪同。

賴清德在永安宮說，前總統馬英九執政最後1年，給南投1年總預算新台幣165億元，自前總統蔡英文執政到他上任後，每年持續增加補助經費，中央去年給南投縣政府279億元，較2015年已增加114億元，他今年再增加給南投23億元，總額破300億元。

賴清德表示，老年農民福利津貼規劃7月起調高到每月1萬元，領國民年金者也規劃7月起提高到5000元，但有人問「為何我還沒領到？」這是立法院還沒通過預算，「不知道為何這屆在野黨立委會這樣」，他曾呼籲應盡快通過，政黨競爭沒關係，但不能為對抗而影響人民權利。

賴清德說，中央給地方經費應好好運用，縣長人選很重要，温世政是台中第一高級中等學校資優班高材生、牙醫師國家考試榜首，海外深造歸國後在新北市開業，當時他問温世政「南投需要人才回來推動縣政、照顧縣民」，温世政很快答應，希望鄉親給機會。

立委 南投 賴總統

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