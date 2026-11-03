【重磅快評】台肥基隆廠廢土疑雲 基隆市府還能坐視不管？

本報針對閒置已久的台肥基隆一廠擬轉型為土資場一案進行調查報導，發現此案疑點甚多。表面上看，只是是否在此設立土資場的開發用途之爭；但其背後，卻可能涉及長達6年的廢土是否違法處理問題。究其根源，除了台肥始終沒有說清楚，基隆市政府3年多來始終未能嚴肅看待此事，也是相關問題始終未能釐清的主因。

台肥基隆一廠從倒廢土到成立土資場，與其在南港經貿園區的開發案脫不了關係。早在2020年，其開發基地就被挖出大量有毒氨土，台肥因此和開發商對簿公堂。緊接著就是2023年台肥被爆，將南港經貿園區的廢土運往台肥基隆一廠傾倒；再接下來，就是台肥今年向基隆市府遊說，要在基隆一廠設立土資場。

雖然歷次事件，台肥都有自己的說法。如氨土爭議時，已將氨土清運處理完畢；至於在台肥一廠傾倒的，並不是「廢土」而是「用來改善土質的沃土」；成立土資場，是要「建立土石產業專業鏈」，並協助基隆市府處理田寮河清淤等公共建設淤泥，每個說法，都看似合情合理，且嚴絲合縫；但結合事件的前因後果，不免令人懷疑，這幾起事件是否高度相關；成立土資場，就是為了處理當年運進的廢土。

而回過頭看，基隆市府早在2023年就曾經前往稽查，本報調查也發現，稽查人員稽查時也曾聞到「刺鼻的氣味」；但當時基隆市府既未掌握台肥南港經貿園區開發案的氨土爭議，也沒有針對「刺鼻氣味」另外進行檢驗，而只有檢驗「不含氨土檢驗」的法定檢測項目，喪失了釐清事實的先機。

如今本報調查發現，當年台肥宣稱要拿來「改善土質的沃土」，竟然還放置在原地。這也就間接證實，台肥的說法大為可疑。試問如果這些土真的是為了改善廠內土壤購買而來，豈會放在原地3年不聞不問，任其在上面長滿雜草？在相關情事如此可疑的情況下，基隆市政府還打算繼續不聞不問嗎？

基隆市政府說要在此設數據中心，但是否設得成，還是得看廠商是否來投資；與其畫大餅，不如好好地深入徹查此事，再針對相關疑點前往稽查，並好好的採樣檢驗，當年的廢土到底是「沃土」還是「廢土」。很多事情，不是司法不做，基隆市政府就做不了；除了政治話題，自家旁邊是不是多了來歷不明的廢土，或者忽然變成土資場，才是人民更關心的事。