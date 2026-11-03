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國民黨批公投辯論經濟部竟派代表站反方 能源問題操作成國安危機

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨推動廢除「非核家園」公投，智庫副董事長李鴻源等人今舉行記者會。圖／國民黨提供
國民黨推動廢除「非核家園」公投，智庫副董事長李鴻源等人今舉行記者會。圖／國民黨提供

國民黨推動廢除「非核家園公投。智庫副董事長李鴻源等人今舉行記者會指出，台灣2025年燃煤30%、燃氣50%、核電0，民進黨2025年再生能源20%的目標「就只是先射箭再畫靶」，活生生地把一個能源問題操作成國安危機。

李鴻源指出，全世界除了產氣國以外，沒有一個國家敢讓天然氣仰賴度超過20%，日本2030年核電20%、燃氣20%、燃煤19%。天然氣在運輸、儲存過程相對不安全，大家不要核電廠在自家旁邊，「請問儲氣槽要在你家旁邊嗎？」

他也質疑三接、四接、五接建好了沒有，假如有敵國的話，「他不用打我們，讓運氣船在海上多跑一個禮拜，我們可能就會出現很嚴重的問題。」

李鴻源強調，AI需要穩定、低碳的電，曾有AI主要投資人來台問他會不會打仗、能源夠不夠，並直言兩個問題沒有解決，不可能來台灣做最大量的投資。政府明知2026年核三要重新啟動，幹嘛在2025年把它關掉？關掉與啟動之間就是四年，「這四年的空窗我們該怎麼辦？」

核能流言終結者創辦人黃士修指出，廢核後的電力缺口必須由火力補上，尤其燒天然氣，火力發電成本從一度電一塊多飆升到三塊多，「遠在天邊的地方在打仗，結果台灣的天然氣就斷氣了」，導致台電與中油破產。以核養綠公投已證明台灣人支持核能，民意是「以核養綠」，但是民進黨的黨意是「以火廢核」。

對於2025年再生能源20%目標從何而來，黃士修直言，2015年蔡英文選總統時，核一、二、三加起來就是20%發電量，核三二號機執照則運轉到2025年，完全沒有進一步分析跟計算，就只是先射箭再畫靶。如今再生能源佔比不到13%，光電對生態已侵門踏戶，接下來的缺口要到20%，「我們還要毀掉多少的森林、農田、魚塭？」

針對全國廢核行動平台以屋頂型太陽光電攻擊台北市長蔣萬安，黃士修反問，「你自己都說AI半導體產業要穩定電力，然後你說我們只需要用太陽光電就好？」他2013年就曾計算過，要取代一個核電廠的發電量，必須剷平台北市五分之三的土地鋪光電板，「難道這就是沈伯洋的無限都更嗎？」他也希望反核團體在11月的五場公投辯論好好表現。

智庫副執行長吳怡玎表示，賴清德總統與行政院長卓榮泰經常對工商團體說有在準備重啟核三，但最需要用電的經濟部卻派出反方代表，還有代表民進黨不分區立委。她指出，台電平均售電成本從2020年至今已增加50%，卻仍虧錢在賣，台電累積虧損3000多億元、中油1000多億元，加起來約是納稅人的5000億元。「請民進黨老實一點，告訴大家你到底要不要用核能」。

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