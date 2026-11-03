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以科學數據說話 國民黨推「1128核電公投」網站

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨推動廢除「非核家園」公投，今舉行記者會推出「核能公投網站」。圖／國民黨提供
國民黨推動廢除「非核家園」公投，今舉行記者會推出「核能公投網站」。圖／國民黨提供

國民黨推動廢除「非核家園公投，今舉行記者會推出「核能公投網站」。國家政策研究基金會副執行長吳怡玎表示，網站是能源知識的圖庫，以科學數據、國際比較及政策分析，告訴民眾公投到底要投什麼、為什麼要投；並呼籲11月28日用手中的公投票，讓民進黨知道社會有共識要啟用核電

吳怡玎表示，距離九合一選舉還有25天，這次還有一張全國18歲以上都會拿到的公投選票，今年國民黨特別推出核電公投，提醒大家1128一定要出來投票。新網站網址為（referendumvote.kmt.org.tw），民眾只要在Google搜尋「1128核電公投」即可找到，網站共有五個特點。

吳怡玎指出，網站首先呈現全球核能發展趨勢，目前全球有417部核電機組仍在發電；COP（聯合國氣候變遷大會）也宣布「三倍宣言」，有38個國家支持2050年全球核能容量增為三倍。她說，前幾年談核能都是為了減碳，這一兩年有些改變，「而是我們現在電已經不夠用了」，各國除減碳之外，主要是為了穩定供電來利用核能。

吳怡玎說，台灣95%的能源仰賴進口，天然氣更是99%進口；以2025年最新數據，火力發電高達85%，「已經來到歷史最高點」。這些能源都從海上進口，天然氣儲存「7到11天非常勉強了」，核燃料儲存則「輕輕鬆鬆是18個月到36個月」，同樣要從外面進口燃料，當然是核能比較安全。

談到再生能源發展，吳怡玎指出，民進黨政府一直說要發展綠能，但2025年再生能源原訂達到20%，實際只有13.3%，「到現在都已經2026年了都還沒有達標」；反而燃煤原訂2025年要降到30%，結果「竟然超高到35.3%」。至於燃氣原訂達到50%，也還沒拉到這麼高，天然氣進口需要儲存槽，「真的可以順利蓋得好嗎？我們要打一個很大的問號」。

吳怡玎表示，AI時代來了，不只要做晶片，還要蓋data center做AI運算，過去幾年電力成長每年大約1.5%，「連民進黨政府都知道接下來大概是2.5%在成長」。能源政策現在不只是環境議題，「它是一個經濟議題」，「沒有電，我們要幹嘛？工廠怎麼開？台積電怎麼生產晶片？」

此外，吳怡玎說明，網站也會更新核一、核二、核三、核四的現況，以及核二、核三重啟的進度與程序；並提供完整公投資訊與專家解說，包括公投主文、投票門檻、政策主張及常見QA。

吳怡玎說，能源安全已是國家安全，是整個產業發展及下一代發展重要的基底，希望能源政策建立在科學證據、客觀數據及國際經驗上，「而不是意識形態」。盼民眾11月28日出來投下公投票。

核電 公投 2026九合一選舉 非核家園

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