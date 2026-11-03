影／國民黨呼籲支持核電 李鴻源批能源問題操作成國安危機

國家政策研究基金會副董事長李鴻源、副執行長吳怡玎、核能流言終結者黃士修，上午在國民黨中央黨部舉行「重啟核電公投辯論」記者會，呼籲1128投下支持核電一票。

李鴻源會中表示，世界除了產氣國以外，沒有一個國家敢讓它的天然氣仰賴度超過20%，因為天然氣是一個相對不穩定的氣體，在運輸儲存過程裡面，相對是不安全的。李鴻源提醒大家不要核電廠在你家旁邊，請問要儲氣槽在你家旁邊嗎？

李鴻源就2025我國的能源占比表示，2025年燃煤30%、燃氣50%，然後核電0%。李鴻源批評這是一個非常不理性的數字。假如我們有敵國的話，不用打我們，讓我們的運氣船在海上多跑一個禮拜，我們可能就會出現很嚴重的問題。李鴻源也指出，全世界已經沒有人在談綠電了，應該叫做「低碳電力」，就是所謂的綠電加上核電。在台灣還有核三電廠時，我們的低碳電力占到16.4%。在全世界排名第132名。核三廠關閉以後，低碳電力非常可能大概就剩下13%到14%。

李鴻源接著表示，只要用台電的電，碳足跡度就會轉嫁在你的產品上面，這個東西過去叫「碳揭露」，現在叫 ESG，這是世界的遊戲規則。李鴻源表示，電不穩定、電不夠、電的碳足跡太高，我們幻想AI會來，這就是我們的問題。明明知道2026年核三廠要重新啟動，幹嘛在2025年要把它關掉？關掉了以後過了不到一個月說對不起我們要重新啟動了，大家以為在開冰箱、開電視嗎？活生生地把一個能源問題操作成國安危機，這才是我們要真正認真面對的。

國家政策研究基金會副董事長李鴻源（右起）、副執行長吳怡玎、核能流言終結者黃士修，上午在國民黨中央黨部舉行「重啟核電公投辯論」記者會。記者黃義書／攝影