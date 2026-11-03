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外交部拚館舍自有 駐貝里斯大使館重估購建經費

中央社／ 台北3日電

外交部拚駐外館舍自有率。外交部秘書處長陳錦玲今天表示，駐貝里斯大使館館舍購建計畫已奉行政院核定，但近年全球原物料價格上漲，駐館正重新估算經費，報行政院核定後將推動辦理；駐雪梨辦事處館舍購置計畫已於10月交屋，正進行裝修，盼明年底前完成搬遷。

陳錦玲上午在例行記者會說明，正在進行館舍購置計畫的駐雪梨辦事處，已在今年4月簽署購置合約，並在10月順利完成交屋。目前正進行室內裝修的設計規劃，預計明年底前完成搬遷。

針對駐貝里斯大使館的館舍購建計畫，陳錦玲表示，已奉行政院核定，但由於近年全球原物料價格大幅上漲，駐館正重新估算所需經費，報奉行政院核定後將積極推動辦理。

陳錦玲說，推動駐外館處館舍購置是外交部長期政策，除具有提升國家形象、節省巨額租金等效益外，也有強化駐館安全維護，以及免於房東或其他因素被迫搬遷等優點。外交部將持續鼓勵各駐外館處在適當時機研擬購置計畫，在報奉行政院核定後據以編列預算執行。

關於台北賓館圍牆修復計畫，陳錦玲說明，目前承攬廠商已開始進行現有圍牆的試掘及拆解工作，後續將依據拆解分析結果，研擬整體修復方案，經文化部審定通過後施作，預計需要至少2年時間完成，修復工作一定會兼顧歷史風貌與公共安全。

巴基斯坦先前一度以「一中政策」為由拒絕台灣航空公司進出領空，之後又恢復。媒體關心，國際民航組織（ICAO）11月將舉行第43屆特別大會及第7屆世界航空運輸會議，是否藉此機會，與理念相近國家合作提出訴求。

外交部發言人蕭光偉回應，巴基斯坦做法損人不利己，破壞國際飛航安全與規則，也影響到各國飛航安全，相信近期已引起各國關切。雖然巴基斯坦後續取消對台灣國籍航空的飛行限制，也重新給予許可，但仍感謝理念相近國家，明確指出不應接受脅迫。

蕭光偉說明，外交部呼籲ICAO正視國際民航面臨的情況，檢視類似狀況，並要求各國遵守國際民航規定；此次ICAO相關會議，外交部及交通部民航局都有密切關注。推動參與ICAO是持續進行過程，外交部和民航局也會持續積極推動辦理，希望利用各種可能管道和理念相近國家交換意見，找出相應做法。

外交部 大使館 貝里斯

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