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國會跳桌杯葛輝達「前瞻預算」？蔣萬安還原：因行政院違法編列

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席台北府城隍廟建廟145周年記者會受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席台北府城隍廟建廟145周年記者會受訪。記者楊正海／攝影

有媒體報導台北市長蔣萬安輝達當政績，但2017年當立委時，曾跳上國會桌子杯葛支持輝達大A+計畫的「前瞻基礎建設經費」。對此，蔣萬安上午受訪還原當時過程指出，行政院違法核定、編列，不能因程序違法就視而不見。

針對媒體報導當時擔任立委，多次參與黨團反前瞻的行動，民進黨台北市長候選人沈伯洋上午受訪也針對蔣萬安，指他「前後不一」只要說清楚即可，相信歷史會愈辯愈明。

蔣萬安上午出席台北府城隍廟建廟145周年記者會受訪指出，他要還原一下當時的過程，當時是因為行政院違法核定、違法編列，而且在立法院違法付委，完全不讓立法院大家討論，就要強行的表決碾壓前瞻預算

蔣萬安說，身為立法委員，在當時當然必須要強力監督，而且為人民把關預算，絕對不能因為程序違法就視而不見，這整個過程，其實很清楚。

蔣萬安 預算 國會 輝達

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