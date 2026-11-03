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否認藉APEC邀請函操作抗中保台 卓榮泰：跟往例有落差 中方在分化台灣

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）與財政部長莊翠雲（右）一起出席立法院列席報告「115年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（左）與財政部長莊翠雲（右）一起出席立法院列席報告「115年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。記者蘇健忠／攝影

亞太經濟合作（APEC）峰會將於18、19日在中國深圳登場，外交部長林佳龍昨證實已收到電子邀請函，並希望中方能遵守過往邀請的程序和稱謂。國民黨立委賴士葆今質詢指出，APEC並沒有白紙黑字，要求主辦方給參與國怎麼樣的書面規定，認為林佳龍惡意操作抗中保台。行政院長卓榮泰否認有此意圖，指中方在分化台灣社會，雖然有送一個函來，這是事實，但跟往例有落差。

卓榮泰今赴立法院報告今年度中央政府總預算追加預算案編製經過並備質詢。國民黨立委賴士葆質詢問，APEC是否矮化我國、是否都有專人送邀請函？卓榮泰說，我方希望按照過去慣例來邀請所有會員國參與，至於誰送不清楚，雖然有送一個函來，這是事實，但跟往例有落差。

賴士葆指出，APEC並沒有白紙黑字，寫主辦單位要給參與國怎麼樣的書面規定，慣例空間很大。2001年前總統陳水扁執政期間，上海APEC派傳真，當時台灣不爽就不去了；2014年前總統馬英九時期，北京則派專人送，兩岸關係好，大陸主辦就專人送；兩岸關係不好就用傳真。

賴士葆認為，外交部長林佳龍在操作APEC議題，是惡意在操作「抗中保台」。

卓榮泰連忙回應「沒有、沒有」，政府絕對沒有這個意思，進行任何國際接觸。如果對方因為不同人就有不同待遇，那是中方在分化台灣社會，應該團結支持國家的總統，支持國家的政策。

賴士葆說，如果是這樣的話，就學2001年那次，有氣魄地說不要參加。

卓榮泰答詢，現在國家政策是主張極力積極參與任何正式國際組織，政府還在評估參與APEC對國家的利益，除了自己的經濟合作之外，更有利於創造國際間合作。

APEC 抗中保台 卓榮泰 台灣

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