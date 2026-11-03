媒體爆料政治考量介入輝達留北市 蔣萬安駁斥：不能擅自移轉地上權

有媒體昨以獨家報導指輝達留在台北，與新壽早在2025年即達成共識，反倒是北市府基於政治考量硬要介入，全案拖延到今年2月才定案。對此，蔣萬安上午受訪指出，包括民進黨議員在內，都認為必須要遵守合約規定，不能擅自移轉地上權。

據自由時報報導，蔣萬安與太太石舫亘前接受王偉忠專訪時，指「在美國認識輝達工程師直接聯繫上黃仁勳，促成輝達（nVidia）在台北落腳」，輝達內部了解內情的人士指出，輝達與新壽早在2025年即達成共識，原本去年7、8月即可簽約，輝達留在台北早就是板上釘釘的事，反倒是北市府基於政治考量，硬要介入干涉，導致增生爭議，全案拖延到今年2月才定案。

蔣萬安上午出席台北府城隍廟建廟145周年記者會，針對政治介入輝達留在台北，他受訪指出，這件事其實去年如果大家都還有印象，不管在議會、各界都已經討論過一輪。其實根據台北市政府跟新壽之間簽訂的合約裡，訂得非常清楚。

他說，一定要到新壽興建完成取得使用執照，市府同意之後才可以移轉地上權；第二，當時在議會不分黨派，包括民進黨議員在內，大家都認為必須要遵守合約的規定，不能擅自違反合約來移轉地上權。

蔣萬安說，後來市府透過積極的協調，克服各項困難，最終和新壽協議解約，然後取回土地，以專案設定地上權的方式轉給輝達，也因此讓輝達順利落腳台北，所以這件事情，台北市政府不是阻礙，是排除障礙。

媒體追問，報導中指「在美國認識輝達工程師來聯繫上黃仁勳」也被同一篇報導中的輝達人士駁斥，蔣萬安說，事實上是整個爭取的過程中，有很多朋友給予協助，非常感謝。更重要的是，市府克服困難且排除障礙，最終讓輝達落腳在北士科，也才能夠讓台北市在未來整個AI科技發展，奠定長遠基礎。