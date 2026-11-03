台南酒駕累犯無照上路撞死男大生 謝龍介：不能讓零容忍淪口號

全台近年毒、酒駕肇事致死案件頻傳，立法院近期三讀通過毒駕再犯致死最高可判死刑，然而，台南近期又發生酒駕撞死男大生案件，肇事者更是酒駕累犯。對此，國民黨台南市長候選人謝龍介表示，19歲年輕生命因酒駕失去未來，令人痛心，並向家屬表達最深慰問。他強調，酒駕、毒駕都應加重處罰，不能讓「零容忍」淪為口號。

謝龍介今在臉書發布直播影片，與網友討論毒駕致死可判死刑三讀通過一事，引發支持者議論。面對台南近期再發生酒駕致死案件，他表示，自己過去提出的刑法修正案，就是主張酒駕、毒駕一併加重處罰，嚴懲立場始終一致。

謝龍介指出，這次三讀加重毒駕刑責，酒駕部分也會持續推動修法。尤其此次肇事者已有5次酒駕紀錄，駕照遭吊銷，仍無照酒駕、撞人逃逸，相關機關必須釐清過去判刑及執行情形，檢討戒癮治療、無照查緝及車輛管制等措施，為何未能有效阻止再犯。

謝龍介強調，不能讓「零容忍」淪為口號，更不能讓無辜民眾一再付出生命代價，政府應正視酒駕累犯問題，從制度面強化防制，避免悲劇重演。