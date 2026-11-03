快訊

人口探底／零付費翻轉移工市場 長照家庭憂搶不贏製造業致照顧空窗

她來自遙遠國度曼尼普爾：印度跨性別的血淚故事

北投市場拆除工程鷹架壓傷4人 蔣萬安將重罰、石舫亘暫停掃街

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿輝達被搶功 羅智強批卓榮泰：蔣萬安跑斷腿 你出一張嘴

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰。記者季相儒／攝影

輝達落腳台北，行政院長卓榮泰今日說法令國民黨立委羅智強批，卓榮泰少一點政治口水，多一點實際作為，人民要的是會做事的政府，不是只會搶功勞的行政院長。

立法院今邀請卓榮泰列席報告「115年度中央政府總預算追加預算案」編制經過並備質詢。卓揆會前受訪表示，輝達決定在台北設企業總部，預算方面因2021、2022年間有前瞻基礎建設，人工智慧創新研發發展中心的計畫補助許多科技大廠，包括輝達，讓台北市成為輝達首個海外研發中心。

卓榮泰指出，法制方面，2025輝達繼續在海外尋找企業總部，選定北士科這塊土地，但當時土地有疑慮在，2025年7月內政部以專案地上權設定方式進行解釋，解決輝達、新壽之間在土地使用上的爭議，讓台北市能據以執行。卓揆並強調，政府只考慮把科技大廠留台，未考慮黨派或地方政府的合作，樂見輝達坐落台北。

羅智強說，卓榮泰是行政院長，不是時空旅人。輝達落腳台北，卓榮泰出一張嘴，蔣萬安跑斷腿，現在還想搶功勞？

羅智強表示，今天卓榮泰談輝達，洋洋灑灑講了三大點，又是前瞻預算、又是中央協助，最後還不忘酸台北市政府。他想請問卓榮泰，中央補助輝達研發中心，跟北士科T17、T18的土地問題，有什麼關係？難道2021、2022年的前瞻預算，可以穿越時空，解決2025年新壽土地問題？

羅智強指出，當初輝達要落腳北士科，面對地上權契約卡關，是誰出面協商？是蔣萬安、是李四川。是誰推動合意解約、排除土地障礙？是台北市政府。是誰整合基地、最後促成輝達正式簽約？還是蔣萬安市府團隊。請問這些事情有哪一件是卓榮泰做的？

羅智強表示，卓榮泰一邊說不要考慮黨派，一邊卻把輝達拿來政治攻防。有困難，蔣萬安解決；有成果，民進黨收割？這就是卓榮泰口中的「中央地方合作」？他也提醒卓榮泰，立法院審查預算，是憲法賦予立委的職責，不是行政院的橡皮圖章。

羅智強提到，當年前瞻計畫規模高達8400億元，從計畫效益、預算編列到立法院審查程序，爭議不斷。立委的職責，就是替人民把關每一分納稅錢，這是天經地義的事。難道行政院編列預算，立法院就只能照單全收？只能民進黨批准嗎？

羅智強並強調，輝達選擇台北是台灣的驕傲，也是市府團隊努力爭取的成果。卓榮泰少一點政治口水，多一點實際作為，人民要的是會做事的政府，不是只會搶功勞的行政院長。

卓榮泰 輝達 羅智強 蔣萬安 台北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

輝達落腳北士科 卓榮泰：我們從不居功 中央地方都努力了

傳北市府干擾輝達落地 卓榮泰：前瞻計畫補助 內政部助解土地爭議

回顧輝達坐落台北 卓榮泰揭三角度中央囊助地方

影／談輝達落腳台北 卓榮泰：盼北市府回憶與中央合作的美好時光

相關新聞

不滿輝達被搶功 羅智強批卓榮泰：蔣萬安跑斷腿 你出一張嘴

輝達落腳台北，行政院長卓榮泰今日說法令國民黨立委羅智強批，卓榮泰少一點政治口水，多一點實際作為，人民要的是會做事的政府，不是只會搶功勞的行政院長。

輝達落腳北士科 卓榮泰：我們從不居功 中央地方都努力了

輝達海外企業總部落腳北士科，中央、地方過去在土地及法規問題多次協調。行政院長卓榮泰今表示，感謝地方政府跟中央能配合，無論在預算上，在法制面上都全面配合。他強調，從結果來講是好的。那過程大家都努力了，「我們也從來不把它當居功，我們認為盡到應該有的責任。」

APEC僅發電子邀請函 卓榮泰批失當：讓國際看中國有無資格辦國際事務

2026年APEC經濟領袖會議將在中國大陸深圳舉行，今年給台灣的邀請函僅以電子郵件聯繫。行政院長卓榮泰今表示，這與以往方式有落差；若中方有意藉此希望台灣不參加，那更應該積極參與，會打破這種非常失當的行為，也讓國際社會認定中國到底有沒有資格能力舉辦國際事務。

台南酒駕累犯無照上路撞死男大生 謝龍介：不能讓零容忍淪口號

全台近年毒、酒駕肇事致死案件頻傳，立法院近期三讀通過毒駕再犯致死最高可判死刑，然而，台南近期又發生酒駕撞死男大生案件，肇事者更是酒駕累犯。對此，國民黨台南市長候選人謝龍介表示，19歲年輕生命因酒駕失去未來，令人痛心，並向家屬表達最深慰問。他強調，酒駕、毒駕都應加重處罰，不能讓「零容忍」淪為口號。

戰備礦泉水120元變35元 國軍採購案砸毀顧立雄精明人設

國防部辦事讓人不放心，戰備礦泉水的採購過程草率離譜，官員最初堅持每瓶120元「連一塊錢都不能刪」，接著部長顧立雄喊價60元，最後每瓶35元購得，官員改口「感謝立委嚴格監督，節省公帑逾七成」，但每個環節都是問題。顧立雄一向精明過人，卻為了政策護航未能幫人民看緊荷包，看來金管會主委及大律師的傲人經歷及背景也不過爾爾。

國民黨與徐宗懋圖文館合辦「孫中山與國民革命全球視野」紀念展開幕

國父孫中山161周年誕辰將至，國民黨與徐宗懋圖文館合辦「孫中山與國民革命全球視野」紀念展，今於中央黨部一樓揭幕。國民黨副主席張榮恭指出，孫中山不只是兩岸人民共同的導師，也是國際社會一致肯定的重要的政治人物。這次展出一般較少見的圖片，讓大家可以多瞭解孫中山在國際上受到的尊崇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。