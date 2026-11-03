不滿輝達被搶功 羅智強批卓榮泰：蔣萬安跑斷腿 你出一張嘴

輝達落腳台北，行政院長卓榮泰今日說法令國民黨立委羅智強批，卓榮泰少一點政治口水，多一點實際作為，人民要的是會做事的政府，不是只會搶功勞的行政院長。

立法院今邀請卓榮泰列席報告「115年度中央政府總預算追加預算案」編制經過並備質詢。卓揆會前受訪表示，輝達決定在台北設企業總部，預算方面因2021、2022年間有前瞻基礎建設，人工智慧創新研發發展中心的計畫補助許多科技大廠，包括輝達，讓台北市成為輝達首個海外研發中心。

卓榮泰指出，法制方面，2025輝達繼續在海外尋找企業總部，選定北士科這塊土地，但當時土地有疑慮在，2025年7月內政部以專案地上權設定方式進行解釋，解決輝達、新壽之間在土地使用上的爭議，讓台北市能據以執行。卓揆並強調，政府只考慮把科技大廠留台，未考慮黨派或地方政府的合作，樂見輝達坐落台北。

羅智強說，卓榮泰是行政院長，不是時空旅人。輝達落腳台北，卓榮泰出一張嘴，蔣萬安跑斷腿，現在還想搶功勞？

羅智強表示，今天卓榮泰談輝達，洋洋灑灑講了三大點，又是前瞻預算、又是中央協助，最後還不忘酸台北市政府。他想請問卓榮泰，中央補助輝達研發中心，跟北士科T17、T18的土地問題，有什麼關係？難道2021、2022年的前瞻預算，可以穿越時空，解決2025年新壽土地問題？

羅智強指出，當初輝達要落腳北士科，面對地上權契約卡關，是誰出面協商？是蔣萬安、是李四川。是誰推動合意解約、排除土地障礙？是台北市政府。是誰整合基地、最後促成輝達正式簽約？還是蔣萬安市府團隊。請問這些事情有哪一件是卓榮泰做的？

羅智強表示，卓榮泰一邊說不要考慮黨派，一邊卻把輝達拿來政治攻防。有困難，蔣萬安解決；有成果，民進黨收割？這就是卓榮泰口中的「中央地方合作」？他也提醒卓榮泰，立法院審查預算，是憲法賦予立委的職責，不是行政院的橡皮圖章。

羅智強提到，當年前瞻計畫規模高達8400億元，從計畫效益、預算編列到立法院審查程序，爭議不斷。立委的職責，就是替人民把關每一分納稅錢，這是天經地義的事。難道行政院編列預算，立法院就只能照單全收？只能民進黨批准嗎？

羅智強並強調，輝達選擇台北是台灣的驕傲，也是市府團隊努力爭取的成果。卓榮泰少一點政治口水，多一點實際作為，人民要的是會做事的政府，不是只會搶功勞的行政院長。