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國民黨與徐宗懋圖文館合辦「孫中山與國民革命全球視野」紀念展開幕

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國父孫中山161周年誕辰將至，國民黨與徐宗懋圖文館合辦「孫中山與國民革命全球視野」紀念展，今於中央黨部一樓揭幕。圖／國民黨提供
國父孫中山161周年誕辰將至，國民黨與徐宗懋圖文館合辦「孫中山與國民革命全球視野」紀念展，今於中央黨部一樓揭幕。圖／國民黨提供

國父孫中山161周年誕辰將至，國民黨與徐宗懋圖文館合辦「孫中山與國民革命全球視野」紀念展，今於中央黨部一樓揭幕。國民黨副主席張榮恭指出，孫中山不只是兩岸人民共同的導師，也是國際社會一致肯定的重要的政治人物。這次展出一般較少見的圖片，讓大家可以多瞭解孫中山在國際上受到的尊崇。

張榮恭指出，感謝徐宗懋的努力，讓大家對國民黨黨史、中華民國的歷史，也對孫中山的為人有更進一步的認識。展覽主題上寫著「紀念孫中山先生161周年誕辰」，他下午要去參加的座談則是寫160周年，當中沒有任何矛盾，中華民國政府與中國國民黨傳統上依據民間習俗計算，也有人用實歲來算，準確的說孫中山就是誕生在160年前。

張榮恭說明，紀念孫中山最重要的就是傳承、宣揚他的理念，根本而言就是「天下為公」四個字。回顧今年4月他追隨黨主席鄭麗文訪問大陸，首先敬謁南京中山陵，博愛廣場的陵門上四個大字就是「天下為公」。6月他到廣東中山瞻仰孫中山故居，路口也是「天下為公」四字。主權在民，天下為公，官員就是人民的公僕，這是孫中山最重要的理念。

張榮恭指出，從中山陵門拾級而上，到達祭堂後的門楣上刻著三民主義6個字，順序是「民族、民生、民權」，與一般所熟知順序不一樣，「民生」不止在中央，而且位居最高，孫中山追求民權發達，為的就是民生樂利。孫中山追求的民族復興，為的也是民生樂利，所以「人民最大」，就是2008年前主席吳伯雄敬謁中山陵時所題寫的四個字。

張榮恭表示，國民黨遷台後連續執政50年，建立台灣的民主與繁榮，如果沒有和平，這些成果都會毀於一旦。國民黨主張要珍惜、維護台灣建設的成果，當然就要兩岸和平，國民黨堅定推動兩岸人民和諧相處，兩岸關係和平發展，國民黨作為政黨，持續進行國共兩黨和解對話，為的就是給人民不同的選擇。

策展人徐宗懋表示，他從事收藏工作二、三十年，從一點一滴到成批成量的收集，其中的重要部分是有關辛亥革命、國民革命時期的西方報刊報導，有英文、法文及部分德文的報紙，他以往從事新聞工作，對報刊有特別的感情，大家習慣上是拿中文材料，很少拿西方報刊的材料來看，因而有許多史料、照片對他而言也是新發現。

徐宗懋指出，今天簡單的揭幕儀式，對他而言則是走過了數十年收藏的成果，雖然是很小的成果，但背後的力量其實相當大，歡迎這段時間有更多朋友來國民黨中央黨部看展。

孫中山 國民黨 張榮恭 中華民國

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