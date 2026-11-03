輝達落腳北士科 卓榮泰：我們從不居功 中央地方都努力了

輝達海外企業總部落腳北士科，中央、地方過去在土地及法規問題多次協調。行政院長卓榮泰今表示，感謝地方政府跟中央能配合，無論在預算上，在法制面上都全面配合。他強調，從結果來講是好的。那過程大家都努力了，「我們也從來不把它當居功，我們認為盡到應該有的責任。」

民進黨立委李坤城今在立法院質詢時指出，輝達2024年底已與新光人壽洽談北士科T17、T18基地，2025年5月簽署MOU，但土地問題一度未解，至同年10月，輝達仍發函經濟部，請中央協助盤點其他符合需求土地。

經濟部長龔明鑫證實，當時確實收到輝達來函。對於是否因T17、T18土地問題尚未解決，輝達才要求中央協助尋找備用土地，龔明鑫表示，的確那時候還沒有很順，「所以為什麼輝達會給我們信函說有沒有備用的土地可以選擇，我們也確實在幫忙輝達。」

內政部長劉世芳表示，「在院長指示之下」，2025年7月7日北市府來函內政部後，內政部依土地徵收條例提出回覆，「9天之內寫公文就已經回公文給台北市政府」；北市府9月底再請行政院備查，「行政院也是在9天之內就回覆給他」。她說，行政院、經濟部與內政部都積極協助，「所以我認為所謂的這個北士科，讓輝達總部來落腳，應該是大家一起努力。」

卓榮泰表示，當時政府的態度就是「我們全力要支持，讓輝達留在台灣」。他說，中央感謝地方政府配合，「這個從結果來講是好的」，中央也「從來不把它當作一個居功」，而是盡到跟地方合作的責任，讓世界大型企業把台北當作海外企業總部，「對台灣能量能增加非常非常大。」

李坤城另提到，經濟部自2021年起透過前瞻預算補助輝達人工智慧創新研發中心，總經費243億元，其中政府補助67億元；並指蔣萬安2017年擔任立委時曾反對前瞻預算。卓榮泰則回應，前瞻的力量還是會大過一切。