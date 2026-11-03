APEC僅發電子邀請函 卓榮泰批失當：讓國際看中國有無資格辦國際事務

2026年APEC經濟領袖會議將在中國大陸深圳舉行，今年給台灣的邀請函僅以電子郵件聯繫。行政院長卓榮泰今表示，這與以往方式有落差；若中方有意藉此希望台灣不參加，那更應該積極參與，會打破這種非常失當的行為，也讓國際社會認定中國到底有沒有資格能力舉辦國際事務。

卓榮泰今赴立法院出席2026追加預算案備詢。民進黨立委李坤城質詢指出，2024年秘魯利馬及2025年南韓慶州APEC，主辦方均循慣例派特使遞交邀請函，詢問中方此次僅以電子郵件聯繫是否構成歧視。

卓榮泰表示，是不遵守國際會議組織的慣例，如果這個動作是希望台灣不去參加，「那我們更應該考慮積極參與國際會議、國際組織活動的重大意義」，其他各國也都很歡迎台灣共同討論國際合作事務。

李坤城追問邀請函稱謂，卓榮泰表示，這個應該讓外交系統去回答；至於李提到函件仍使用「Chinese Taipei」，卓回應「是」，並形容「這個是不夠正式的感覺，但意思有傳達」，強調爭取參與國際活動是國家既定政策，「在我們可控的範圍當中會繼續參加，這個是我們現在的原則。」

至於是否已抗議，卓榮泰表示，外交部一直在跟主辦單位，也包括國際組織在做交涉當中。

對於李坤城追問，今年台灣APEC領袖代表是否已確定。卓榮泰表示，相關人選「會進一步來跟國人來做公布」。對於外界點名總統府資政林信義、宏碁創辦人施振榮或台積電董事長魏哲家等人選。卓榮泰說，台灣有很多國際上大家敬重的企業家或者產業界的代表，賴總統會選擇最適當的時間向國人來做說明。

卓榮泰並表示，如果今年APEC討論AI，「我認為這是一個國際間最重要的一個議題」，台灣更應積極參與。