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APEC僅發電子邀請函 卓榮泰批失當：讓國際看中國有無資格辦國際事務

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院長卓榮泰上午前往立法院報告中央政府總預算追加預算並備質詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰上午前往立法院報告中央政府總預算追加預算並備質詢。記者季相儒／攝影

2026年APEC經濟領袖會議將在中國大陸深圳舉行，今年給台灣的邀請函僅以電子郵件聯繫。行政院長卓榮泰今表示，這與以往方式有落差；若中方有意藉此希望台灣不參加，那更應該積極參與，會打破這種非常失當的行為，也讓國際社會認定中國到底有沒有資格能力舉辦國際事務。

卓榮泰今赴立法院出席2026追加預算案備詢。民進黨立委李坤城質詢指出，2024年秘魯利馬及2025年南韓慶州APEC，主辦方均循慣例派特使遞交邀請函，詢問中方此次僅以電子郵件聯繫是否構成歧視。

卓榮泰表示，是不遵守國際會議組織的慣例，如果這個動作是希望台灣不去參加，「那我們更應該考慮積極參與國際會議、國際組織活動的重大意義」，其他各國也都很歡迎台灣共同討論國際合作事務。

李坤城追問邀請函稱謂，卓榮泰表示，這個應該讓外交系統去回答；至於李提到函件仍使用「Chinese Taipei」，卓回應「是」，並形容「這個是不夠正式的感覺，但意思有傳達」，強調爭取參與國際活動是國家既定政策，「在我們可控的範圍當中會繼續參加，這個是我們現在的原則。」

至於是否已抗議，卓榮泰表示，外交部一直在跟主辦單位，也包括國際組織在做交涉當中。

對於李坤城追問，今年台灣APEC領袖代表是否已確定。卓榮泰表示，相關人選「會進一步來跟國人來做公布」。對於外界點名總統府資政林信義、宏碁創辦人施振榮或台積電董事長魏哲家等人選。卓榮泰說，台灣有很多國際上大家敬重的企業家或者產業界的代表，賴總統會選擇最適當的時間向國人來做說明。

卓榮泰並表示，如果今年APEC討論AI，「我認為這是一個國際間最重要的一個議題」，台灣更應積極參與。

APEC 卓榮泰 邀台

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