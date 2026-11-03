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傳北市府干擾輝達落地 卓榮泰：前瞻計畫補助 內政部助解土地爭議

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰。記者季相儒／攝影

自由時報報導，輝達和新光人壽早在去年就達成共識，因台北市政府政治考量干涉輝達與新壽的談判，才讓輝達落地延至今年2月才定案。行政院長卓榮泰今說，輝達去年選定北市科當海外企業總部，但當時有土地疑義存在，內政部去年7月以「專案地上權設定」解決輝達與新壽之間土地使用爭議。

台北市長蔣萬安上周和妻子石舫亘在廣播專訪中，提到輝達海外總部落腳台北一事是因他們認識美國輝達工程師，聯繫上執行長黃仁勳才得以推進。但自由時報報導指，輝達內部人士透露，輝達和新光人壽早在去年就達成共識，反而因為北市府基於政治考量硬要干涉才衍生其他爭議，延到今年2月才定案。

卓榮泰今赴立法院報告今年度中央政府總預算追加預算案編製經過並備質詢，會前聯訪指出，輝達在台北選定企業總部他想分三個角度來談；第一是預算，在2021、2022年間，因為台灣有前瞻基礎建設，所以從AI創新研發的發展中心計畫當中，補助許多科技大廠，其中也包括輝達在內，讓輝達能在台灣成為其海外的第一個研發中心坐落在台北市。

卓榮泰說，輝達在2025年間又想在海外尋找企業總部，選定了台灣，並選在北市科的土地，但當時有土地疑義存在，因此內政部在2025年7月及時地以「專案地上權設定」的方式，解決輝達與新壽之間土地使用爭議，讓台北市可據以執行，法制面上政府是全面予以協助。

卓榮泰表示，第三在政治上，政府只考慮到把世界主要科技大廠留在台灣，並沒有考慮到黨派問題，或地方政府的合作問題，坐落在台北因為跟其研發中心有距離上的便利之處，我方也樂見其成。

卓榮泰提到，從早年的預算協助，以及去年法制面協助，都可證明政府是用最高效率，以全國經濟發展為主，也保障國內地方政府在爭取各種地方發展上的機會，讓國人在經濟生活上有更好的發展，在共同層面去做規畫，希望台北市政府能回憶跟中央合作的時光，雙方合作是美好的。

卓榮泰 輝達 土地 北市府 新壽

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