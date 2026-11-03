影／APEC邀請函僅以電子郵件寄送 卓榮泰：盼中方依慣例給予平等待遇

亞太經濟合作（APEC）峰會18、19日將在中國大陸深圳登場，我國代表團邀請函僅透過電子郵件寄送，引發外交部抗議。行政院長卓榮泰今天表示，台灣在國際經貿、科技領域扮演重要角色，正式且有意義地參與國際會議，不僅有助台灣經濟發展，也有利國際合作，盼中方遵循國際組織慣例，給予各會員平等待遇。

卓榮泰今天赴立法院報告中央政府總預算追加預算案編製經過，會前受訪表示，我國會持續爭取平等且有尊嚴地出席會議，「我們還在努力，不會輕言地做其他決定」，希望能正式參與這場國際會議。外交部長林佳龍昨天指出，中方今年未親自遞交邀請函，而是以電子郵件寄送，外交部已第一時間表達抗議，要求中方遵守相關規章與慣例，台灣不會因中國企圖差別待遇而放棄參與權益。