遭控立院爬人牆為攻擊韓國瑜 沈伯洋：這種話都講得出來？

立法院2024年曾因表決國會改革相關法案爆發激烈衝突，國民黨台北市議員候選人賴苡任指控民進黨立委沈伯洋當時是為了要攻擊立法院長韓國瑜才不慎摔落。民進黨台北市長候選人沈伯洋今回應，「連這種話都講得出來？」

立法院曾在2024年5月因表決國會改革相關法案爆發激烈的肢體衝突，沈伯洋當時在嘗試爬過人牆時不慎摔落，他在政論節目表示，當時是因為在野黨喊散會不讓他發言，為了「搶麥克風」才摔下。不過，賴苡任指控沈伯洋說謊，稱沈伯洋會摔下去不是為了搶麥克風，而是要爬過人牆去攻擊韓國瑜。

沈伯洋今受訪時表示，他連這種話都講得出來，來看到底有多少人會相信，稱賴苡任太有趣了，認為他真的很敢講，「真的是很不簡單的一個人。」

沈伯洋說，若對方想要替所有台北市民回憶當時的國會衝突，以及他摔下來的過程，「我十分的歡迎，我本來沒有特別喜歡講這件事情，若對方想要幫大家回憶的話，我們可以這幾天全部討論這個話題。」

沈伯洋說明當時的情況指出，因為國民黨立委當時不讓他們發言，他希望能搶到主席台，爭取到發言的時間，現在卻變成他要爬上去攻擊韓國瑜。