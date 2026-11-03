聽新聞
0:00 / 0:00
遭控立院爬人牆為攻擊韓國瑜 沈伯洋：這種話都講得出來？
立法院2024年曾因表決國會改革相關法案爆發激烈衝突，國民黨台北市議員候選人賴苡任指控民進黨立委沈伯洋當時是為了要攻擊立法院長韓國瑜才不慎摔落。民進黨台北市長候選人沈伯洋今回應，「連這種話都講得出來？」
立法院曾在2024年5月因表決國會改革相關法案爆發激烈的肢體衝突，沈伯洋當時在嘗試爬過人牆時不慎摔落，他在政論節目表示，當時是因為在野黨喊散會不讓他發言，為了「搶麥克風」才摔下。不過，賴苡任指控沈伯洋說謊，稱沈伯洋會摔下去不是為了搶麥克風，而是要爬過人牆去攻擊韓國瑜。
沈伯洋今受訪時表示，他連這種話都講得出來，來看到底有多少人會相信，稱賴苡任太有趣了，認為他真的很敢講，「真的是很不簡單的一個人。」
沈伯洋說，若對方想要替所有台北市民回憶當時的國會衝突，以及他摔下來的過程，「我十分的歡迎，我本來沒有特別喜歡講這件事情，若對方想要幫大家回憶的話，我們可以這幾天全部討論這個話題。」
沈伯洋說明當時的情況指出，因為國民黨立委當時不讓他們發言，他希望能搶到主席台，爭取到發言的時間，現在卻變成他要爬上去攻擊韓國瑜。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。