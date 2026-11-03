快訊

她來自遙遠國度曼尼普爾：印度跨性別的血淚故事

北投市場拆除工程鷹架壓傷4人 蔣萬安將重罰、石舫亘暫停掃街

台菲共同保護海底電纜訊息遭否認 卻凸顯我巡護困境

聽新聞
0:00 / 0:00

遭控立院爬人牆為攻擊韓國瑜 沈伯洋：這種話都講得出來？

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
2024年5月17日，立法院會處理國會改革法案，朝野立委數度上演全武行，民進黨立委沈伯洋（中）穿越人牆後在議場內重摔倒地。圖／聯合報系資料照片
2024年5月17日，立法院會處理國會改革法案，朝野立委數度上演全武行，民進黨立委沈伯洋（中）穿越人牆後在議場內重摔倒地。圖／聯合報系資料照片

立法院2024年曾因表決國會改革相關法案爆發激烈衝突，國民黨台北市議員候選人賴苡任指控民進黨立委沈伯洋當時是為了要攻擊立法院長韓國瑜才不慎摔落。民進黨台北市長候選人沈伯洋今回應，「連這種話都講得出來？」

立法院曾在2024年5月因表決國會改革相關法案爆發激烈的肢體衝突，沈伯洋當時在嘗試爬過人牆時不慎摔落，他在政論節目表示，當時是因為在野黨喊散會不讓他發言，為了「搶麥克風」才摔下。不過，賴苡任指控沈伯洋說謊，稱沈伯洋會摔下去不是為了搶麥克風，而是要爬過人牆去攻擊韓國瑜。

沈伯洋今受訪時表示，他連這種話都講得出來，來看到底有多少人會相信，稱賴苡任太有趣了，認為他真的很敢講，「真的是很不簡單的一個人。」

沈伯洋說，若對方想要替所有台北市民回憶當時的國會衝突，以及他摔下來的過程，「我十分的歡迎，我本來沒有特別喜歡講這件事情，若對方想要幫大家回憶的話，我們可以這幾天全部討論這個話題。」

沈伯洋說明當時的情況指出，因為國民黨立委當時不讓他們發言，他希望能搶到主席台，爭取到發言的時間，現在卻變成他要爬上去攻擊韓國瑜。

民進黨台北市長候選人沈伯洋。記者陳熙文／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋。記者陳熙文／攝影

韓國瑜 沈伯洋 衝突 立法院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃國昌：綠營沒人想談北市長辯論 蔡英文讚沈伯洋愛談政策與事實不符

影／吳思瑤主動加LINE 羅智強酸：先擬「沈伯洋辯論規則」避免吳再被出征

再辯一次？ 蔣萬安指沈伯洋沒把握好

當選市長朝小野大發動大罷免？沈伯洋這樣回

相關新聞

不滿輝達被搶功 羅智強批卓榮泰：蔣萬安跑斷腿 你出一張嘴

輝達落腳台北，行政院長卓榮泰今日說法令國民黨立委羅智強批，卓榮泰少一點政治口水，多一點實際作為，人民要的是會做事的政府，不是只會搶功勞的行政院長。

輝達落腳北士科 卓榮泰：我們從不居功 中央地方都努力了

輝達海外企業總部落腳北士科，中央、地方過去在土地及法規問題多次協調。行政院長卓榮泰今表示，感謝地方政府跟中央能配合，無論在預算上，在法制面上都全面配合。他強調，從結果來講是好的。那過程大家都努力了，「我們也從來不把它當居功，我們認為盡到應該有的責任。」

APEC僅發電子邀請函 卓榮泰批失當：讓國際看中國有無資格辦國際事務

2026年APEC經濟領袖會議將在中國大陸深圳舉行，今年給台灣的邀請函僅以電子郵件聯繫。行政院長卓榮泰今表示，這與以往方式有落差；若中方有意藉此希望台灣不參加，那更應該積極參與，會打破這種非常失當的行為，也讓國際社會認定中國到底有沒有資格能力舉辦國際事務。

台南酒駕累犯無照上路撞死男大生 謝龍介：不能讓零容忍淪口號

全台近年毒、酒駕肇事致死案件頻傳，立法院近期三讀通過毒駕再犯致死最高可判死刑，然而，台南近期又發生酒駕撞死男大生案件，肇事者更是酒駕累犯。對此，國民黨台南市長候選人謝龍介表示，19歲年輕生命因酒駕失去未來，令人痛心，並向家屬表達最深慰問。他強調，酒駕、毒駕都應加重處罰，不能讓「零容忍」淪為口號。

戰備礦泉水120元變35元 國軍採購案砸毀顧立雄精明人設

國防部辦事讓人不放心，戰備礦泉水的採購過程草率離譜，官員最初堅持每瓶120元「連一塊錢都不能刪」，接著部長顧立雄喊價60元，最後每瓶35元購得，官員改口「感謝立委嚴格監督，節省公帑逾七成」，但每個環節都是問題。顧立雄一向精明過人，卻為了政策護航未能幫人民看緊荷包，看來金管會主委及大律師的傲人經歷及背景也不過爾爾。

國民黨與徐宗懋圖文館合辦「孫中山與國民革命全球視野」紀念展開幕

國父孫中山161周年誕辰將至，國民黨與徐宗懋圖文館合辦「孫中山與國民革命全球視野」紀念展，今於中央黨部一樓揭幕。國民黨副主席張榮恭指出，孫中山不只是兩岸人民共同的導師，也是國際社會一致肯定的重要的政治人物。這次展出一般較少見的圖片，讓大家可以多瞭解孫中山在國際上受到的尊崇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。