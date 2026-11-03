中油增資先還債？龔明鑫：要用錢時再借 利息可節省下來

行政院長卓榮泰今赴立法院報告今年度中央政府總預算追加預算案。民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥質詢指出，以行政院所宣稱的負債比來算，追加預算中的中油增資、撥補兩筆錢是要拿去還債？經濟部長龔明鑫答詢，短期來講先拿去還債，等要用錢時再借，可以節省利息。

洪毓祥質詢指出，以中油來講，資產總債是1兆2788億元，負債是1兆2000億元，負債比是93.84％，行政院宣稱增資撥補可改善負債比六成，變成67.62％，也就是說，將這兩筆錢用來償債，負債比達到行政院所說的六成。

洪毓祥再指出，如果增資是拿去做建設資產，撥補用來償債的話，負債比才七成二。因此，看起來這兩筆錢用途是拿去還債？經濟部長龔明鑫答詢，只要立法院核准了行政院的增資部分，短期來講，這筆金額可以先去償債。

洪毓祥表示，在企業裡，沒有人借你錢拿去還債的。龔明鑫回答，增資一定要蓋東西，是要付出去的，但這筆錢還沒付出去之前，可以先拿去還債，等要用錢的時候，再把它拿去還。

洪毓祥指出，那不就還是要再借？龔明鑫說，要，但利息可以節省下來。