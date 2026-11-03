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在野擬刪中油增資預算 卓榮泰：盼立院以蒼生為念 穩定民生

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
行政院長卓榮泰上午前往立法院報告中央政府總預算追加預算案編製經過。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰上午前往立法院報告中央政府總預算追加預算案編製經過。記者季相儒／攝影

行政院長卓榮泰今天赴立法院報告今年度中央政府總預算追加預算案。卓揆說，他期待立法院以蒼生為念，體認到台灣在全球經濟驟變當中，政府對穩定能源供應、穩定國內民生物價做的努力。

卓榮泰今在立法院聯訪被問及追加預算案，在野黨傾向刪減中油增資？卓揆說，這次追加預算很大部分是穩定民生，當中針對中油撥補增資以及台電撥補都是極端重要，穩定油、電民生物價就會穩定，對於國人生活負擔就不會增加，這是必要條件。

卓榮泰說，他期待立法院以蒼生為念，體認到台灣在全球經濟驟變當中，政府對穩定能源供應、穩定國內民生物價做的努力，希望在追加預算審議中，把穩定民生這項工作當作不可或缺，政府才能一起接續擴大穩定民生。

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