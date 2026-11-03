稱總預算歷經波折 卓揆盼6076億追加預算朝野速通過

行政院長卓榮泰今日赴立法院報告今年度追加預算案時說，為辦理因應中東衝突民生安定、調增社會福利津貼與軍公教人員加給、購置防衛武器，災後復原重建等新增需求而提出追加預算；鑑於總預算案歷經波折，懇請朝野立委鼎力支持，讓追加預算在最短時間順利通過，維持政府施政量能。

行政院會日前通過今年度中央政府總預算追加預算案，歲出追加6076億元、歲入追加828億元。卓榮泰說，經追加後，今年度中央政府總預算舉債較原預算減少907億元，歲入歲出短差大幅縮減1252億元。

針對追加預算案六大施政面向，第一，穩定民生4213億元，包括因應中東衝突民生安定措施1875億元，如油氣及電價緩漲1809億元、交國內航空、海運及公路客運票價凍漲，補貼計程車油價折讓26億元、化學肥料原料漲幅及遠洋漁船作業與靠港整補補助40億元，並考量台灣中油公司仍將持續推動各項天然氣建設計畫，資金需求量龐大，為提升國內能源供應韌性，以及減輕該公司的財務負擔，予以增資2338億元。

第二，社福加碼215億，為反映物價及生活成本變動，與保障弱勢民眾的生計，追溯自今年7月1日起，調增老農津貼自8110元調增至1萬元，國民年金等6大社會福利津，給付調增幅度以23.5％為原則，最低給付金額低於5000元者調增至5000元。

第三，提升待遇109億元，衡酌我國經濟成長及消費者物價指數成長情形等因素，追溯自今年7月1日起，軍公教人員專業加給及主管加給各調增2000元，共計編列107億元。調增海巡人員各項危險勤務及特勤加給，編列2億元。另外以一般性補助調增直轄市及縣市政府議員助理及村里長事務補助費編列2億元。

第四，災後重建77億，包括花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建工作編列70億元，增加辦理萬榮導流堤改善及河道疏浚等工作。因應非洲豬瘟去化滯場豬隻產銷穩定措施編列7億元，推動產銷調節及廚餘輔導方案。

第五，強化國防1457億元，辦理行政院原擬的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」未通過案項，包含中層反戰術彈道飛彈系統等7項130億元、濱海監偵型無人機等3項559億元、機密計畫2項645億元、急缺彈藥補充73億元等，均為提升國軍戰力及強化國防韌性之重要基礎，刻不容緩，達到建立非紅供應鏈所需科技能力，提升國防自主。

另外包含新增辦理臺灣戰術網路跨網域情資整合案9億元，及增加戰鬥部隊加給類型與適用對象16億元。

第六，啟動兒少成長津貼追加3億元，為配合明年起發放每人每月5000元津貼，追加3億元用於建置資訊系統與籌備發放前置作業。