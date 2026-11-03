我僅獲APEC電子邀請函 卓榮泰：盼中依國際慣例 給平等待遇正式參加

亞太經濟合作（APEC）峰會將於18、19日在中國大陸深圳登場。我國遭主辦方中方差別待遇，並未親自遞交邀請函，而是以電子郵件寄送。行政院長卓榮泰今受訪指出，我國也會爭取、要求能平等且尊嚴地出席會議，「我們還在努力，不會輕言地做其他決定」，盼能正式參加這樣的國際會議。

外交部長林佳龍昨表示，今年APEC峰會主辦方中國並未親自遞交邀請函，而是以電子郵件寄送，外交部皆在第一時間表達抗議，希望中方遵守規章與慣例；台灣不會因為中國企圖差別待遇，就放棄參與權益。

卓榮泰今赴立法院報告今年度中央政府總預算追加預算案編製經過並備質詢，會前聯訪被問及APEC遭中方以電子郵件寄送非正式邀請函，卓揆回應，希望國際社會體認到，台灣在當今經貿、科技重要角色，他也認為台灣正式有意義地參與國際經貿會議，不僅有助於台灣經濟發展，也有利於國際之間的合作，希望主辦單位中方依照國際組織慣例，給予所有出席的會員平等待遇。

卓榮泰強調，我國也會爭取、要求能平等且尊嚴地出席會議，「我們還在努力，不會輕言地做其他決定」，盼能正式參加這樣的國際會議。

另外，媒體追問，傳出台日貿易協議最快年底會簽署？卓榮泰說，深化台日關係，一直是政府重要工作之一，在許多議題上有穩定管道正在進行多項的溝通，正有許多議題還在發展中，但針對本項目前沒有發展的回應。