限制出境出海 高金素梅：別回到戒嚴獨裁

無黨籍立委高金素梅捲入辦公室前主任張俊傑涉共諜案，台灣高檢署昨天首度指揮調查局國安站約談她到案，訊後依違反國安法諭令限制出境出海；她離去時表示，檢方的訊問讓人覺得不解、有點毛骨悚然，希望台灣不要回到戒嚴、獨裁的時代。

據了解，檢調偵訊高金素梅重點，針對高金是否曾赴陸參加「台灣少數民族青年骨幹研修班」，由於現場有中共統戰部官員出席，懷疑遭滲透吸收；但高金否認，強調自己從未參加過骨幹班，更遑論見過統戰部官員。

此外，二○○八至二○○九年間，兩岸因大三通往來熱絡，張俊傑與高金素梅公費助理林怡君經常赴陸，與國台辦特定官員頻繁接觸，張俊傑被控接受資助，回台發展共諜組織，檢調也問高金對此是否知情？高金供稱，張俊傑在大陸與何人相熟，她不清楚，更不知道共諜的事。

高金素梅表示，偵訊中細節不便說明，但她要強調，大家應該都很清楚地知道，二○○八年（張俊傑被控發展組織期間）的時候，兩岸是大開放、大交流，不管是民間、官方、任何一個黨派、政黨，其實都做了非常多的教育、文化、經濟、農業、漁業、產業的交流跟訪問。

她還說，檢方會以這件事情做大規模訊問，「其實我很不解，也覺得滿可笑的，也有點感覺毛骨悚然。希望台灣不要回到戒嚴的時代，也不要回到獨裁的時代」。

高金素梅並向政府喊話：「我想要跟一個擁有權力的當權者說，你可以壓垮一枝玫瑰、兩個玫瑰，甚至上百朵玫瑰，但是你無法阻擋春天的百花齊放。」高金素梅隨後也在臉書發文指出，硬要把十八年前的正常交流活動，操作指控成是國安滲透、發展組織的共諜案件，這是政治栽贓，「我絕不接受這種抹黑」。

張俊傑九月六日破壞電子手環逃亡，高檢署八日聲押禁見高金素梅辦公室主任陳智葟、林怡君獲准，張俊傑棄保潛逃近兩個月行蹤成謎，外傳開出一二○○萬元天價偷渡，國安局、警政署與海巡署也祭出六二○萬元檢舉獎金懸賞，北檢迄今拘提逾卅八名接應共犯，十六人羈押。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，尊重司法程序進行，當事人也有權捍衛自身權益，盼司法辦案回歸法律與證據，不要成為政治服務的工具。

民進黨立委鍾佳濱則認為，檢察官早該限制高金素梅出境出海，這也不會影響到高金素梅行使立委職權。