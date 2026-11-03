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「電子邀請函收到了」有違慣例？林佳龍：不因陸差別待遇放棄參與ＡＰＥＣ

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導

亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）峰會即將於中國大陸深圳舉行，外交部林佳龍昨證實已收到電子邀請函。林佳龍表示，希望中方能遵守過往邀請的程序和稱謂；不過，他也表示，台灣不會因為中國大陸企圖對台有差別待遇就放棄參與ＡＰＥＣ峰會的權益。

今年的ＡＰＥＣ峰會將於十一月十八日至十九日在中國大陸深圳舉行。有媒體近日報導，中方雖然有向我方致函，卻非正式的邀請函，有差別待遇之嫌，並且稱我方已私下向中方抗議。

林佳龍昨表示，台灣是ＡＰＥＣ完整的會員，過去也都平等參與ＡＰＥＣ的領袖峰會。他提醒，這次是由中國大陸主辦ＡＰＥＣ峰會，但中方在爭取主辦權時也承諾會遵守ＡＰＥＣ的規章與慣例，確保出席的國家代表能有平等的地位及安全。

林佳龍證實我方已在這幾天以電子郵件的形式收到ＡＰＥＣ峰會的邀請函，也確認我方參與的名稱是「中華台北」（Chinese Taipei），但沒有說明邀請函上是否有出現差別待遇的情況。

林佳龍僅表示，從今年ＡＰＥＣ各相關會議來看，我國確實看到中國對台灣有一些差別待遇；當差別待遇發生的時候，我方會在第一時間表達抗議，同時爭取參與的權益，並與所有經濟體保持良好溝通、獲得他們的支持。

林佳龍強調，由於ＡＰＥＣ是共識決，如果中國對台灣有差別待遇，我方一定會反映在對他們的倡議上，基於我方立場表達意見。不過，他說，台灣不會因為中國企圖對台灣有差別待遇就放棄參與權益。

至於中國此次沒有派特使遞送邀請函疑似有違慣例，林佳龍說，中國不遵守規定是他們的問題，但不管中國用什麼程序，台灣都會持續捍衛參與權益，並以平等的經濟體地位出席。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄昨表示，中國作為今年的主辦方，任務就是把活動辦好，若用傳真的方式，或者非正式邀請函的方式，企圖特別矮化台灣，並非泱泱大國的風範，在國際上只會是貽笑大方。

林佳龍 中國大陸 外交部

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