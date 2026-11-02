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中國大陸、阿曼聲明一中原則 外交部重申兩岸互不隸屬

中央社／ 記者楊堯茹台北2日電

中國與阿曼領袖會面後發布聯合聲明，重申奉行一中原則外交部今天重申兩岸互不隸屬，並嚴正抗議該聲明貶抑台灣主權的言論，譴責中方藉國際雙邊場域進行操弄，也對阿曼扈從中方論述表達高度遺憾。

根據中國外交部官網，阿曼蘇丹海賽姆（Haithambin Tariq）於2日會晤中國國家主席習近平後，雙方共同發布「中華人民共和國和阿曼蘇丹國關於深化中阿戰略夥伴關係的聯合聲明」，雙方重申奉行一中原則，且將其連結聯大第2758號決議。

外交部晚間發布新聞稿指出，該聲明扭曲聯大第2758號決議等貶抑台灣主權言論，對於中國政府持續藉雙邊或多邊場域進行操弄，誤導國際社會及意圖形塑國際錯誤認知的舉措，表達嚴正抗議與強烈譴責；另對阿曼扈從中方論述表達高度遺憾。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；台灣主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國從未統治過台灣，聯大第2758號決議也從未提及台灣，更未授權中華人民共和國代表台灣，任何話術操弄，均無法改變此一客觀歷史事實。

外交部也再次呼籲國際社會秉持客觀、理性及獨立判斷，正視相關歷史事實與現況，勿受中國政府不實敘事及政治操弄誤導。

外交部說，台灣作為國際社會的良善力量，將持續與理念相近國家加強合作，堅定捍衛國家主權、遏制威權擴張，維護自由與民主價值，並為國際社會做出更多貢獻。

一中原則 阿曼 外交部

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