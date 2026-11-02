台日最快年底簽署廣泛領域的貿易協議？ 經貿辦這樣說

日經亞洲報導，日本與台灣最快年底將簽署涵蓋廣泛領域的貿易協議。行政院經貿談判辦公室今天指出，對於相關內容沒有回應，並提到日本是我國重要的經貿夥伴，政府持續深化台日經貿關係、拓展雙方互利合作，向來是政府努力方向。

日經亞洲2日引述兩名高層消息人士透露，日本與台灣研擬一項涵蓋廣泛領域的貿易協議，形式類似英國與台灣2023年簽署的「提升貿易夥伴關係協議」。據報導，東京與台北討論中的草案涵蓋5大合作領域：經濟韌性與創新、減災產業合作、數位貿易、貿易便捷化，以及永續發展。

外交部長林佳龍今沒有證實消息是否屬實，但表示樂觀其成。

經貿辦指出，日本是我國重要的經貿夥伴，政府持續深化台日經貿關係、拓展雙方互利合作，向來是政府努力方向。過去一年來，雙方陸續舉行台日經濟貿易會議、台日第三國市場合作相關會議，以及兩次台日經濟夥伴委員會（EPC），密切研商雙方共同關切的經貿議題，並就世界經濟情勢等議題進行意見交換與討論，以進一步深化台日經貿合作關係。

經貿辦說，至於媒體報導的台日貿易協議等相關內容，政府沒有回應。