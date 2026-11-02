賴總統：國際環境快速變動 台日唯有攜手合作才能守護和平

賴清德總統今天以錄影方式為第12屆「台日交流高峰會in名古屋」致詞時表示，台日同樣位於第一島鏈，共享自由民主的價值，也都共同面對天災的挑戰，以及威權主義擴張的威脅；面對快速變動的國際環境，台日唯有攜手合作、相互支持，才能增進兩國人民福祉，守護民主、和平與繁榮。

賴總統表示，特別感謝全國日台友好議員協議會前會長藤田和秀長年以來，大力推動台日地方議會交流，讓「台日交流高峰會」成為凝聚台日友誼、深化合作的重要平台。

賴總統說，今年藤田交棒給會長橫山正人後，也親自率領名古屋團隊籌辦第12屆高峰會。這份對台灣始終如一的支持與深厚情誼，讓我們非常感動也非常感謝。

賴總統說，愛知縣與名古屋市是傳統與創新並存的魅力之地，在成功舉辦亞運及亞帕運後，這屆「台日交流高峰會」特別選在名古屋舉行，並且結合深受日本朋友喜愛的「台中夜市」活動，讓更多人透過美食、文化與城市交流，來認識台灣、喜愛台灣。籌辦團隊的細膩與用心，真的讓人相當敬佩。

賴總統提到，台日同樣位於第一島鏈，共享自由民主的價值，也都共同面對天災的挑戰，以及威權主義擴張的威脅；雙方人民情感深厚，可以說是休戚與共的命運共同體。面對快速變動的國際環境，台日唯有攜手合作、相互支持，才能共同增進兩國人民的福祉，守護我們賴以生存的民主、和平與繁榮。

賴總統說，很期待未來在各位的支持之下，台日合作能夠持續從地方深入民間，並且拓展多元領域的交流，讓台日友好關係成為民主夥伴攜手前進的最佳典範。