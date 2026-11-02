快訊

原計畫到波蘭當交換生…19歲電機系男大生遭酒駕撞死 南檢聲押肇事男

被問蔡其昌「弱智說」表情曝 盧秀燕反擊：支持鮮奶政策市民是智者

美股投資人注意！ 台北時間今晚10點半美股才開盤 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台日最快年底簽署全面貿易協議？ 林佳龍：樂觀其成

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長林佳龍。聯合報系資料照
外交部長林佳龍。聯合報系資料照

日經亞洲報導指出，日台擬最快在年底簽署一項涵蓋廣泛領域的貿易協議。外交部長林佳龍今沒有證實消息是否屬實，但表示，樂觀其成。

日經亞洲2日引述兩名高層消息人士透露，日本與台灣研擬一項涵蓋廣泛領域的貿易協議，形式類似英國與台灣2023年簽署的「提升貿易夥伴關係協議」。

據報導，東京與台北討論中的草案涵蓋5大合作領域：經濟韌性與創新、減災產業合作、數位貿易、貿易便捷化，以及永續發展。

林佳龍今表示，台日的經貿交流、投資關係非常緊密，包括我國半導體在日本投資設廠等；林佳龍指出，台日雙方在產業上的合作，已經促成包括對供應鏈，以及對整個經濟安全的保障。林佳龍，這些都是雙方關切的。

林佳龍表示，雖然我國與日本已簽署將近100個合作協議和備忘錄，如果未來有個比較有架構性、完整，有關台日經貿交流合作的倡議，台灣樂觀其成。

林佳龍也舉例說明，不管是台灣與美國之間的「台美21世紀貿易倡議」，到「經濟繁榮夥伴對話」去對接「矽盛世宣言」，或者是台灣與英國之間簽署的「提升經貿夥伴關係協議」等，都是台灣已經與其他國家建立，值得參考的經貿交流模式。

林佳龍 貿易協議 台日

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日經亞洲：傳日本台灣洽談全面貿易協議 最快年底簽署涉5大領域

林佳龍：收到APEC電子邀請函 不因對台有差別待遇就放棄參與

安倍昭惠任JD Club日台榮譽會長 延續亡夫情誼深化交流

國軍296億採購案最快年底招標 台美大廠合攻無人艇訂單

相關新聞

台日最快年底簽署廣泛領域的貿易協議？ 經貿辦這樣說

日經亞洲報導，日本與台灣最快年底將簽署涵蓋廣泛領域的貿易協議。行政院經貿談判辦公室今天指出，對於相關內容沒有回應，並提到日本是我國重要的經貿夥伴，政府持續深化台日經貿關係、拓展雙方互利合作，向來是政府努力方向。

賴總統：國際環境快速變動 台日唯有攜手合作才能守護和平

賴清德總統今天以錄影方式為第12屆「台日交流高峰會in名古屋」致詞時表示，台日同樣位於第一島鏈，共享自由民主的價值，也都共同面對天災的挑戰，以及威權主義擴張的威脅；面對快速變動的國際環境，台日唯有攜手合作、相互支持，才能增進兩國人民福祉，守護民主、和平與繁榮。

台日最快年底簽署全面貿易協議？ 林佳龍：樂觀其成

日經亞洲報導指出，日台擬最快在年底簽署一項涵蓋廣泛領域的貿易協議。外交部長林佳龍今沒有證實消息是否屬實，但表示，樂觀其成。

蘇偉碩揭露高雄弱勢照顧出現大缺口 4萬長輩遭遺棄10年

人民監督健保聯盟發起人蘇偉碩今天揭露，全台五都皆實施「中低收老人及身障者醫療補助」，唯獨高雄採個案申請認定，且僅補助「健保部分負擔」、未能涵蓋「健保未給付之醫療」，被遺棄的弱勢長者多達4萬2115人，要求檢討。高市社會局回應，弱勢民眾另可申請衛生局補助，以及媒合社會救助專戶捐款或民間資源協助。

林佳龍：收到APEC電子邀請函 不因對台有差別待遇就放棄參與

亞太經濟合作會議（APEC）峰會即將於中國大陸深圳舉行，外交部長林佳龍2日表示，我方已收到以電子郵件方式遞送的邀請函，並表示，希望中方能遵守過往邀請的程序和稱謂。不過林佳龍也表示，不會因為中國企圖對台灣有差別待遇就放棄參與APEC峰會的權益。

陳玉珍開出醫療政策支票 允諾當選縣長每年撥10億挹注醫療發展基金

金門醫療資源及專科醫師不足問題，長期受到各界關注。立法院財政委員會今日由立委劉書彬、陳玉珍赴衛生福利部金門醫院考察，了解醫護人力、急重症醫療後送及未來建設需求。陳玉珍更提出醫療政策承諾，表示財劃法通過後，金門縣府每年預算至少增加50億元，若未來她當選縣長，將每年撥出10億元挹注醫療發展基金，強化在地醫療體系，補足離島醫療資源缺口。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。