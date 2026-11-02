台日最快年底簽署全面貿易協議？ 林佳龍：樂觀其成

日經亞洲報導指出，日台擬最快在年底簽署一項涵蓋廣泛領域的貿易協議。外交部長林佳龍今沒有證實消息是否屬實，但表示，樂觀其成。

日經亞洲2日引述兩名高層消息人士透露，日本與台灣研擬一項涵蓋廣泛領域的貿易協議，形式類似英國與台灣2023年簽署的「提升貿易夥伴關係協議」。

據報導，東京與台北討論中的草案涵蓋5大合作領域：經濟韌性與創新、減災產業合作、數位貿易、貿易便捷化，以及永續發展。

林佳龍今表示，台日的經貿交流、投資關係非常緊密，包括我國半導體在日本投資設廠等；林佳龍指出，台日雙方在產業上的合作，已經促成包括對供應鏈，以及對整個經濟安全的保障。林佳龍，這些都是雙方關切的。

林佳龍表示，雖然我國與日本已簽署將近100個合作協議和備忘錄，如果未來有個比較有架構性、完整，有關台日經貿交流合作的倡議，台灣樂觀其成。

林佳龍也舉例說明，不管是台灣與美國之間的「台美21世紀貿易倡議」，到「經濟繁榮夥伴對話」去對接「矽盛世宣言」，或者是台灣與英國之間簽署的「提升經貿夥伴關係協議」等，都是台灣已經與其他國家建立，值得參考的經貿交流模式。