林佳龍：收到APEC電子邀請函 不因對台有差別待遇就放棄參與
亞太經濟合作會議（APEC）峰會即將於中國大陸深圳舉行，外交部長林佳龍2日表示，我方已收到以電子郵件方式遞送的邀請函，並表示，希望中方能遵守過往邀請的程序和稱謂。不過林佳龍也表示，不會因為中國企圖對台灣有差別待遇就放棄參與APEC峰會的權益。
今年的APEC峰會將於11月18日至19日在中國大陸深圳舉行，主題為「構建亞太共同體，共謀繁榮」。今年是中國在睽違12年後第三度擔任APEC主辦經濟體，前兩次分別在2001年和2014年，其中台灣僅在2014年順利由前副總統蕭萬長擔任我方代表，出席在北京舉行的「亞太經濟合作會議年會暨領袖會議」。
有媒體近日報導，中方雖有向我方致函，卻非正式的邀請函，有差別待遇之嫌，並稱我方已私下向中方抗議。
林佳龍今表示，台灣是 APEC 完整的會員，過去也都平等參與APEC的領袖峰會。林佳龍提醒，這次是由中國大陸主辦APEC峰會，但中方在爭取主辦權時也承諾會遵守APEC的規章與慣例，確保出席的國家代表能有平等的地位及安全。
林佳龍證實我方已收到APEC峰會的邀請函，也確認我方參與的名稱是「中華台北」（Chinese Taipei），但沒有說明邀請函上是否有出現差別待遇的情況。
林佳龍僅表示，從今年APEC各相關會議來看，我國確實看到中國對台灣有一些差別待遇。林佳龍說，當差別待遇發生的時候，我方會在第一時間表達抗議，同時爭取參與的權益，並與所有經濟體保持良好溝通、獲得他們的支持。
林佳龍強調，由於APEC是共識決，如果中國對台灣有差別待遇，我方一定會反映在對他們的倡議上，基於立場表達意見。不過，林佳龍說，台灣不會因為中國企圖對台灣有差別待遇就放棄參與權益。
林佳龍並說明，外交部是參與APEC的主責部會，中國當然是與外交部聯繫，但中國大陸這次沒有派特使親自遞交邀請函，而是以電子郵件方式遞交。
至於中國此次沒有派特使遞送疑似有違慣例，林佳龍說，中國不遵守規定是他們的問題，但不管中國用什麼程序，台灣都會持續捍衛參與權益，並以平等的經濟體地位出席。
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