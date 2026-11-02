陳玉珍開出醫療政策支票 允諾當選縣長每年撥10億挹注醫療發展基金

金門醫療資源及專科醫師不足問題，長期受到各界關注。立法院財政委員會今日由立委劉書彬、陳玉珍赴衛生福利部金門醫院考察，了解醫護人力、急重症醫療後送及未來建設需求。陳玉珍更提出醫療政策承諾，表示財劃法通過後，金門縣府每年預算至少增加50億元，若未來她當選縣長，將每年撥出10億元挹注醫療發展基金，強化在地醫療體系，補足離島醫療資源缺口。

院方簡報指出，目前金門醫院醫師整體留任率約91％，護理人員離職率也低於全國平均，且沒有因護理人力不足而關閉病床的情況，也符合三班護病比規範。不過，眼科、皮膚科、血液腫瘤科及心臟內科等4大專科仍有人力缺口，部分醫療服務必須仰賴台灣醫院支援，未來仍希望持續增補專科醫師及護理人力。

陳玉珍特別關心護理人力配置，以及婦產科無法全天候提供無痛分娩服務的問題。院方說明，無痛分娩涉及麻醉科醫師及麻醉護理人員配置，若能增加相關專業人力，將有助於擴大服務量能，讓產婦獲得更完善的醫療照護。

陳玉珍表示，離島醫療資源不能單純以人口數字作為分配依據，還必須考量交通條件、急重症救治及鄉親實際就醫需求。金門與台灣本島隔海相望，急重症患者後送往往受到時間及天候影響，因此必須強化在地醫療能力，不能讓鄉親遇到疾病就只能往台灣跑。

她指出，財劃法通過後，金門縣府財政資源可望大幅增加，預估每年增加至少50億元，未來若當選縣長，將每年編列10億元投入醫療發展基金，優先支持專科醫師延攬及留任、醫護人員待遇與工作環境改善、醫療設備更新及急重症醫療量能提升，讓金門醫療不再受限於資源不足。

在醫療建設方面，院方也提出手術室擴大整建工程及住宿型長照大樓等未來規劃，希望透過硬體設施改善，提升手術服務及長期照護量能，因應金門高齡化社會的醫療需求。

陳玉珍強調，醫療是離島居民最基本的生活保障，醫師留任率只是指標，真正重要的是讓鄉親在地就能獲得完整、穩定的醫療服務。未來將持續追蹤金門醫院人力及建設需求，透過縣府財政資源與中央協力，逐步補足專科醫療缺口，打造更完善的離島醫療照護環境

立法院財政委員會今日由立委劉書彬（右二）、陳玉珍（右一）赴衛生福利部金門醫院考察，兩人受訪情形。記者蔡家蓁／攝影

立法院財政委員會今日由立委劉書彬（左二）、陳玉珍（左三）赴衛生福利部金門醫院考察，視察婦產科病房。記者蔡家蓁／攝影