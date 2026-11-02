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陳玉珍開出醫療政策支票 允諾當選縣長每年撥10億挹注醫療發展基金

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
立法院財政委員會今日由立委劉書彬、陳玉珍赴衛生福利部金門醫院考察，了解醫護人力、急重症醫療後送及未來建設需求。記者蔡家蓁／攝影
立法院財政委員會今日由立委劉書彬、陳玉珍赴衛生福利部金門醫院考察，了解醫護人力、急重症醫療後送及未來建設需求。記者蔡家蓁／攝影

金門醫療資源及專科醫師不足問題，長期受到各界關注。立法院財政委員會今日由立委劉書彬陳玉珍赴衛生福利部金門醫院考察，了解醫護人力、急重症醫療後送及未來建設需求。陳玉珍更提出醫療政策承諾，表示財劃法通過後，金門縣府每年預算至少增加50億元，若未來她當選縣長，將每年撥出10億元挹注醫療發展基金，強化在地醫療體系，補足離島醫療資源缺口。

院方簡報指出，目前金門醫院醫師整體留任率約91％，護理人員離職率也低於全國平均，且沒有因護理人力不足而關閉病床的情況，也符合三班護病比規範。不過，眼科、皮膚科、血液腫瘤科及心臟內科等4大專科仍有人力缺口，部分醫療服務必須仰賴台灣醫院支援，未來仍希望持續增補專科醫師及護理人力。

陳玉珍特別關心護理人力配置，以及婦產科無法全天候提供無痛分娩服務的問題。院方說明，無痛分娩涉及麻醉科醫師及麻醉護理人員配置，若能增加相關專業人力，將有助於擴大服務量能，讓產婦獲得更完善的醫療照護。

陳玉珍表示，離島醫療資源不能單純以人口數字作為分配依據，還必須考量交通條件、急重症救治及鄉親實際就醫需求。金門與台灣本島隔海相望，急重症患者後送往往受到時間及天候影響，因此必須強化在地醫療能力，不能讓鄉親遇到疾病就只能往台灣跑。

她指出，財劃法通過後，金門縣府財政資源可望大幅增加，預估每年增加至少50億元，未來若當選縣長，將每年編列10億元投入醫療發展基金，優先支持專科醫師延攬及留任、醫護人員待遇與工作環境改善、醫療設備更新及急重症醫療量能提升，讓金門醫療不再受限於資源不足。

在醫療建設方面，院方也提出手術室擴大整建工程及住宿型長照大樓等未來規劃，希望透過硬體設施改善，提升手術服務及長期照護量能，因應金門高齡化社會的醫療需求。

陳玉珍強調，醫療是離島居民最基本的生活保障，醫師留任率只是指標，真正重要的是讓鄉親在地就能獲得完整、穩定的醫療服務。未來將持續追蹤金門醫院人力及建設需求，透過縣府財政資源與中央協力，逐步補足專科醫療缺口，打造更完善的離島醫療照護環境

立法院財政委員會今日由立委劉書彬（右二）、陳玉珍（右一）赴衛生福利部金門醫院考察，兩人受訪情形。記者蔡家蓁／攝影
立法院財政委員會今日由立委劉書彬（右二）、陳玉珍（右一）赴衛生福利部金門醫院考察，兩人受訪情形。記者蔡家蓁／攝影

立法院財政委員會今日由立委劉書彬（左二）、陳玉珍（左三）赴衛生福利部金門醫院考察，視察婦產科病房。記者蔡家蓁／攝影
立法院財政委員會今日由立委劉書彬（左二）、陳玉珍（左三）赴衛生福利部金門醫院考察，視察婦產科病房。記者蔡家蓁／攝影

立法院財政委員會今日由立委劉書彬、陳玉珍赴衛生福利部金門醫院考察，跟金門醫院團隊合影。記者蔡家蓁／攝影
立法院財政委員會今日由立委劉書彬、陳玉珍赴衛生福利部金門醫院考察，跟金門醫院團隊合影。記者蔡家蓁／攝影

陳玉珍 金門 劉書彬 金門縣選舉

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